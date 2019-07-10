蘇貞昌參加喪禮擲筆　台工程師涉將短片「惡意扭曲」遭逮

台灣網絡日前流傳一段短片，顯示行政院長蘇貞昌參加祭祀活動時，在紙上簽名後擲筆而去。傳言指，這是蘇貞昌出席殉職警員李承翰葬禮的畫面。 由於李承翰是近日在列車執勤時，因要求一名乘客補票而被對方刺斃，不少民眾斥責蘇貞昌表現輕率敷衍、不尊重死者。不過蘇貞昌事後澄清，短片是他某屏東鄉親告別式，而擲筆只是民間習俗，代表不希望這種憾事再發生，希望民眾勿再傳播謠言。 據《中央社》週三（10日）消息，刑事局積極追查假消息來源，發現新北市詹姓工程師涉嫌重大，他週二（9日）到案後悔不當初，全案依法移送裁處。

蘇貞昌在Facebook澄清事件。（截圖）

蘇貞昌週日（7日）在Facebook指出，網絡流傳一則他出席殉職警員李承翰告別式的造謠短片，還指控他「不情不願、簽到時刻意摔筆」，但這實際上是他出席相親告別式的影片。影片中的擲筆動作，則是小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生，如同現在都還有送毛巾表示斷根、弔喪不送客、不説再見等習俗，都是相同道理。

他又指，用逝者名義來操作抹黑，不但惡意扭曲，對往生逝者亦非常不敬。他又透露警方已在偵辦案件，請網民不必再傳侮辱逝者的抹黑影片。

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刑事局週三（10日）指出，上述詹姓工程師接到通知後到案説明，對於在Facebook上張貼不實訊息，導致眾多網民轉傳、以訛傳訛，深感後悔。全案詢後已將相關卷證函請新北市警察局依法移送裁處。

刑事局呼籲，民眾針對來源不明訊息應遵循「迅速查證、不要傳播、獲正確資訊後幫助澄清」等原則處理，若製造、散佈不實消息，足以影響公共安寧者，可依社會秩序維護法第63條第5款規定，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰款。

（綜合報道）