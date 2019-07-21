蔡英文外訪回程過境美國丹佛　公開舉行媒體茶敍創先例

台灣總統蔡英文結束加勒比海友邦訪問，回程過境美國丹佛，將於22日返抵台灣。 據中央社報道，蔡英文今天（21日）在丹佛公開與隨團記者茶敍創下首例，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）現身陪同，傳媒採訪幾無限制。她説，過境安排「美國政府確實給我們比較多的空間跟時間」。

蔡英文與隨團記者茶敍。（中央社）

蔡英文11日展開「自由民主永續之旅」訪問加勒比海4友邦，19日返程丹佛，成為第一位到訪美國中西部內陸科羅拉多州的台灣總統，公開舉行媒體茶敍亦創下先例，預計台北時間22日返抵台灣。

報道指，以往蔡英文過境美國，媒體記者茶敍多僅有隨團台灣官員陪同，這次罕見AIT主席莫健在場，不時微笑致意，同場還有外交部長吳釗燮、駐美代表高碩泰與國安會祕書長李大維等。蔡英文此次亦打破長期慣例，以往台灣總統過境，美方對出席活動有諸多限制，隨團記者發稿還要不具名，甚至要等到離境後才能發稿。

蔡英文在茶敍中指出，美國政府不論是行政部門或國會部門都給予非常多協助，讓這次過境順利，在美國不分黨派、人民，對台灣的支持普遍存在，幾乎是美國社會的共識。台灣在國安、經貿上要有自己的策略和想法，這些都會以台灣利益出發，會持續跟美方進行各項合作，維持積極、正向的關係。

（中央社）