台軍F-16試射「魚叉」導彈轟炸登陸艦　模擬攻擊遼寧號？

日前中國解放軍於粵東、南海和東海舉行軍事活動之際，台灣方面也動作頻頻。台軍舉行軍演，並出動F-16戰機掛載「魚叉」導彈，對退役登陸艦靶船進行射擊。有媒體稱，此舉是模擬對「遼寧」號航母的攻擊。

台灣中山科學研究院於29日在屏東縣九鵬基地實施對海、對空實彈射擊，射擊彈道無限高，射擊範圍從九鵬基地延伸至約250公里海域，其管制規模和去年「漢光演習」一樣。

天弓III導彈發射瞬間。（中山科學研究院）

台灣媒體推測，本次可能試射的是帶有末端大氣層內反導能力的天弓III導彈。不過對於這樣的猜測，台軍沒有置評。

對於此次演習是否與解放軍7月29日至30日在舟山島與東山島海域的軍事活動有關，台國防部發言人迴應稱，此次演習是台灣空軍例行訓練，無須過度聯想。

台灣德安航空表示，台灣軍方早在半個月前就發佈公告，這意味着此次導彈試射並非是臨時的，而是在7月14日左右制定的。值得關注的是，據中國國防部新聞局官方微博此前7月14日發佈的消息，中國人民解放軍在東南沿海等海空域組織演習是根據全軍年度計劃作出的例行性安排。

中國南海艦隊某登陸艦支隊演習畫面。（中國國防部）

除了九鵬基地演練以外，7月29日，台灣空軍出動了2架F-16戰機，掛載「魚叉」反艦導彈對「中字號」退役靶船目標（LST216、LST230）進行了打擊，「魚叉」準確命中目標，隨後又出動2架RF-16攜帶偵察吊艙對模擬航母編隊實施戰術偵察，最後出動4架F-16各掛載2枚2千磅炸彈，對模擬登陸船隻實施攻擊。

對於演習的目的，台國防部稱是演練空對海戰術，是「年度例行計劃，不要做過多猜想」。

但有台灣媒體指，此次實彈演習主要針對的是「解放軍的航母編隊」。