台貨輪與陸軍艦擦撞後獲艦上雷達系統？　台海巡署否認

台灣金門料羅東南外海7月31日晚上發生一宗撞船事故，一艘台灣貨輪與大陸軍艦擦撞。有台媒近日報道，指出事後大陸軍艦上「不知名大型儀器」意外掉落在台灣貨輪的甲板上，據悉是光電搜索雷達或火炮射控雷達。 台灣海巡署今天（14日）表示，金門海巡隊當晚登上台灣貨輪搜證、調查時，並未有此發現，且相關卷證已函送交通部航港局進行海事鑑定。

台灣貨輪友泰一號7月31日與大陸船艦擦撞，金門海巡隊獲報後立即派遣巡防艇趕赴現場。（中央社）

據早前台媒報道，高雄籍散裝貨輪「友泰一號」在7月31日晚上，與一艘大陸軍艦發生擦撞，兩方同告船身受損，但無人受傷。事後大陸軍艦拒絕停船受檢，直接返回廈門港口。

報道又指，友泰一號返回金門料羅港接受調查時，工作人員竟在前甲板上發現一具「不知名大型儀器」，但相信是大陸軍艦上的設備。工作人員立刻通報台灣軍方派員前來查看，「到場人員檢視該具儀器後臉色大驚，立刻迅速封裝帶離現場，並要求所有人員封口」。

報道稱，起初「不知名大型儀器」盛傳是短程導彈發射器或魚雷發射管，但如今相信是光電搜索雷達或火炮射控雷達。該雷達系統應是裝設在大陸最新的056A型導彈護衛艦上。

056A型導彈護衛艦是解放軍海軍主要海軍基地防衛艦艇。（網上圖片）

台灣海巡署今天發布新聞稿表示，金門海巡隊事發當晚登船搜證、調查時，並未有相關發現，全案經金門海巡隊配合交通部航港局中部航務中心現勘調查、搜證後，已於8月1日將相關卷證函送交通部航港局中部航務中心，進行海事鑑定。

（中央社）