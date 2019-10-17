台外交部「安倍電賀雙十」擺烏龍　國民黨擬向監察院舉發

台灣駐大阪辦事處福岡分處4日在「中華民國108年國慶酒會」會場公布據稱是日本首相安倍晉三和副首相麻生太郎的賀電，卻引來日本內閣官房副長官岡田直樹否認，稱並未發出電文。而台灣外交部此後又表示「賀電不是假的，駐處確有收到透過友人轉交的賀電，但不便透露來源」。 國民黨中常會昨天（16日）通過提案，認為事件「不僅已造成我國外交部之誠信受損，也嚴重影響我國與日本之外交關係」，將向監察院舉發，請監委介入調查。

會上指出，外交賀電案「不僅使我國外交體系成為國際笑話，更嚴重打擊大多數專業守份外交人員的士氣」，請國民黨持續關注此案，並建議移請監院深入調查，揪出外交體系中揣摩上意的害群之馬，以重拾對外交體系的信心。

國民黨發言人歐陽龍轉述，黨主席吳敦義在會中裁示，此次福岡烏龍賀電，顯示民進黨政府近來在友邦斷交事件後，急於扭轉外交無能形象，而發生公布不知來源、離譜至極的烏龍賀電案。

吳敦義指出，3年來友邦7國斷交，與主要貿易夥伴自由貿易協議推動毫無進展，而跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）已在去年12月正式生效施行，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的10年大限明年到期，對企業重大衝擊已經正在進行，而蔡政府還在以來源不明賀電欺騙民眾，掩蓋其外交無能，請智庫彙集相關資料，由中央派員向監察院舉發。

而對於國民黨擬向監察院舉發，台灣外交部16日表示，行政院長蘇貞昌8日在立法院接受國民黨籍立法委員蔣乃辛質詢時即表示，將進行查處。外交部隔日要求福岡辦事處以特急件提交報告，駐處於當天晚間將說明報告回報給外交部，目前外交部正進行內部審查與評估，彙整研析相關處理經過。

（綜合報道）