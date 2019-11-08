【觀察】「躲在角落畫圈圈」的台灣怎麼看RCEP成局？

在泰國曼谷舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會於11月4日發佈聲明，宣布除印度以外的15個「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）參與國完成談判，協定預計將在2020年簽署。

從經濟層面而言，協議通過後，中國大陸平均8成對外出口將獲減免關税，而在當前中美貿易戰未有定論的情況下，RCEP將進一步幫助中國大陸調節外貿結構，減少對美依賴。此外，從政治層面而言，RCEP成功簽訂象徵東亞經濟一體化的順利開展，符合北京一直希望的「區域互聯互通」，透過緊密經濟合作，減少政治衝突爆發可能。

對此，沒有加入RCEP的台灣經濟部長沈榮津在11月5日表示，「台灣與RCEP參與國貿易額已有7成為零關税，其他項目則可以產業轉型來因應」。這番話說得挺「阿Q」的，意思就是台灣沒加入RCEP沒關係，因為影響只佔3成，而且台灣可以用別的方式來因應，顯然台灣方面已經放棄繼續申請加入RCEP的可能性。

相較之下，台灣對加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）的「執念」似乎相當深，尤其在美國已經於2017年1月份退出CPTPP的前身TPP後，台灣仍然希望加入由日本主導的CPTPP。前行政院長賴清德於2018年6月對媒體表示「行政院將台灣加入CPTPP列重大政策，目前正在演練，希望CPTPP第二階段邀台灣加入時，台灣可不用花太多時間就快點加入」。此外，副總統陳建仁於2019年11月5日接見「日華親善協會全國連合會」會長藤井孝男所率領的訪問團時表示「期盼訪賓持續為台灣發聲，協助台灣參與CPTPP及加入各種國際組織」。

據數據顯示，CPTPP成員國GDP高達10.2兆美元，佔全球GDP之13.6%，與台灣的貿易額佔台灣對外貿易總額之25.25%，顯然能夠加入CPTPP則將對台灣的經濟成長帶來一定程度的助益。

而在CPTPP於2018年12月正式生效後，台灣社會的討論認為台灣能否加入的關鍵有兩個因素，即日本和北京的態度。而在中日關係不斷修復、加温的情況下，日本當然會尊重北京的想法，因此最終還是取決於北京的態度，換言之，台灣能否加入CPTPP的關鍵仍然是兩岸關係。這可能並非台灣方面如何「演練」就能解決的問題。

當然RCEP和CPTPP有其背後的政治意涵，就是亞洲地緣政治的格局安排，尤其是圍繞着中國大陸為主軸，但在美國從TPP「退群」後，似乎兩者之間的政治意涵已經被弱化，而更多的是組成成員的差異。對台灣來說，當然應該極力爭取加入兩者，這樣才能避免在經濟上被邊緣化。

事實上在台灣外交部關於RCEP和CPTPP的說法都是認為應該極力爭取加入，但實際的情況則因為蔡英文在2016年執政後導致兩岸關係的緊張與對立，因此使得加入的可能性變低成為一種空談。而當台灣經濟部以自我安慰的說法來回應RCEP的談判完成，也象徵台灣在經濟上越來越被孤立的局面已經逐漸成形。