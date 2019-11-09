【觀察】庶民買豪宅口水滿天飛　台灣民主何以淪為「愈貧愈光榮」

國民黨2020年台灣總統大選提名人韓國瑜，日前遭到傳媒體爆料指其曾購買台北市南港區一處豪宅，總價高達7200萬元（新台幣．下同，約合1854萬港元）。親綠陣營抓準此事，把議題導向韓國瑜的身家財產寬裕，實質上並非「庶民」，挑戰其「庶民總統」的競選口號。 姑且不論本次風波會對選情造成怎麼樣的衝擊，但明顯可看出，台灣選舉又進入了「扣分戰」的窠臼，吞噬了討論實質政策的輿論空間。回歸原點，政治人物要能解決台灣當前如低薪等種種問題，若以一窮二白作為能否代表庶民發聲的評判標準，台灣民主恐淪為一場「越貧越光榮」的比拼。

韓國瑜遭爆料曾買賣豪宅，親綠陣營以此挑戰其「庶民總統」的口號。圖為韓國瑜11月8日出席造勢活動。（洪嘉徽攝）

「庶民」一詞最早見於《禮記》，文中紀載「禮不下庶民，刑不上大夫」，用以區隔平民百姓與貴族統治階級的權利與義務，庶民自然也就是接受貴族統治的平民百姓。而當今社會體系老早便捨棄封建制度，庶民兩字的定義為何，從廣義來看可泛指普羅大眾。換成相對狹義的角度來看，非高階官員、富人階級的百姓，或許更貼近庶民一詞。

若論韓國瑜到底算不算庶民，從廣義角度而言，人人都是平等的，普羅大眾都可以是庶民。但另一方面，價值7200萬元的豪宅並非人人都負擔的起，加上韓國瑜也向監察機關申報自己與妻子有4000萬元的存款，以實際資產而言，韓家確實算是富裕的一群人，更遑論韓國瑜岳家多人擔任過雲林縣議員，其妻李佳芬亦同，堪稱民代世家，在此情況下，若還硬要戴上「為五斗米折腰」的平民百姓大帽，只怕稍嫌矯情。

不過，若以買賣豪宅檢討韓國瑜能不能代表庶民發聲，恐怕下一步連韓國瑜吃什麼、喝什麼、拿什麼手機、搭什麼車都會被討論一番。這樣的選舉風氣口水滿天沒完沒了，不僅模糊了政策辯論的焦點，只打扣分戰不打加分戰的選舉，更是作賤了民主政治的價值。回歸到現實層面，2020年台灣總統大選的投票目的，是在選出台灣未來四年的領導人，而不是比較哪個參選的政治人物比較窮。

民進黨立委們召開記者會，砲轟韓國瑜2011年失業時，竟還能買新台幣7200萬元的豪宅。（譚英瑛攝）

何況，這些枱面上第一線的政治人物再怎麼窮，又怎麼會比每天為三餐奔波的台灣受薪階級還「窮忙」？就算今年1月起蔡英文政府將基本薪資從22,000元提升至23,100元，但在考慮到物價因素後，台灣今年1月至7月的「實質經常性薪資」為40,741元，低於17年前，2002年前同期的40,746元。台灣人薪水倒退17年，這是多麼令人感到難堪的真相。是故，豪宅風波雖一時間模糊焦點，但對韓國瑜陣營而言，相關發言團隊與在韓國瑜是不是庶民的問題上攻防，不如重整旗鼓，專心回歸到提振「庶民經濟」的相關政策。

距離2020年台灣總統大選投票日大約還剩下2個月，可以想見，未來這類扣分戰，或是候選人個人形象的政治攻防，只會更多，而不會更少。甚至在這波韓國瑜的豪宅風波中，民進黨方面更指韓國瑜曾藉政治人物關係，施壓建商增貸給自己，雖然韓陣營以抹黑造謠反擊，但韓國瑜能不能站穩買賣過程合法的高地，尚在未定之天。

只要政治人物藉由權勢得利，必定會遭台灣選民唾棄，豪宅風波還有繼續發酵的可能性。不過，若民進黨掌握具體事證，不妨早日完全公開讓全民檢視。畢竟身為執政黨，不該老讓台灣選民敲着空碗，等待政策牛肉上門。