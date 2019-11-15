「母湯」成絕響　台灣網紅「光頭葛格」病逝

以「母湯喔」、「尋找紅心A」等直播影片於2018年走紅台灣網絡的網紅「光頭葛格」，驚傳於11月13日因為多重器官衰竭而病逝，消息在11月14日傳遍台灣網絡，引起一片哀悼。「光頭葛格」的告別式訂於11月21日上午8時於台北市立第二殯儀館舉行。

「光頭葛格」或「光頭哥哥」本名陳俊傑，生於1975年，約於2017年加入直播界，在Youtube上以衣不蔽體、無厘頭的風格引起關注，只穿一條內褲演出「尋找紅心A」魔術、或是用膠帶捆綁自己的「葛格母湯喔」影片都爆紅，雖然不久後影片被檢舉裸露下架、頻道也被封鎖，但光頭葛格隨即又轉戰其他直撥平台、並在Youtube上重開新頻道。目前在Youtube上由其他網友備份上傳的「尋找紅心A」影片仍然超過200萬點擊、「母湯喔」影片則超過160萬點擊。

台灣網路紅人「光頭葛格」曾因拍攝「尋找紅心A」影片一夕爆紅。（網絡圖片）

2018年「母湯」（即毋通、不行的諧音）一詞在台灣網絡上爆紅，成為2018年台灣網絡熱門語第一名（《網絡温度計》，2017年12月12日至2018年12月11日），超越台北市長柯文哲口頭禪的「怪怪的」、出自《三生三世十里桃花》片尾曲的「涼涼」、以及出自嘻哈團體頑童饒舌歌的「幹大事」，熱度可見一般。

隨着影片病毒式的爆紅，光頭葛格本人也受到關注。他曾在直播中自承自己有躁鬱症、曾進入精神病院療養並領有身心障礙手冊，錄製直播影片就是現在他和世界互動的方式。由於早期的半裸造型受到不少批評，也使得頻道在Youtube上一度被封鎖，光頭葛格也改進穿衣風格，目前在Youtube的新頻道上仍有超過1,000部影片、共有約573萬次點擊。

光頭葛格的病史曝光後，陸續有網友表示願意「鬥內」、 「打賞」，但光頭葛格堅持婉拒，並表示「為世界散播歡笑就是我的報酬」，感動無數網友，紛紛將其從「奇葩型網紅」改稱為「歡樂型網紅」。

「光頭葛格」陳俊傑。（Facebook@光頭哥哥陳俊傑）

事實上，目前網絡上高點擊率的影片都是光頭葛格與其他網紅、工作室合作，甚至是他早期的備份影片，本人的原創影片則被淹沒在推播算法中，難得看見。光頭葛格的Youtube頻道中充斥着他受網友委託「祝福XXX生日快樂」的影片，頻道訂閲數也僅約5.3萬，對比「母湯」的高知名度顯得十分「清貧」。

於最後的幾支影片中，光頭葛格透漏他「最近生病」、 「真的快不行了」。14日由「光頭哥哥陳俊傑」臉書粉絲專頁貼文表示：「葛格可能永遠沒辦法更新影片和回覆大家的留言了」。自稱光頭葛格的姊姊亦在臉書貼文表示：「我摯愛的弟弟俊傑已於11/13過世」、 「祝福影片或歌曲……光頭哥哥要失約了」。

互聯網自從20世紀末流行以來，往往被批評讓年輕人沉迷虛擬世界而遠離真實世界，但湖聯網也打開了連通世界的窗口，讓許多不適應甚至不適合外出的年輕人得以與世界保持聯繫。

2019年，BBC報道了一則有關於2014年挪威小鎮舉辦的葬禮的新聞。享年25歲的馬特．斯坦（Mats Steen）罹患先天性肌肉萎縮症，在人生的最後幾年他甚至無法離開他父母的地下室，但在葬禮上，一群來自歐洲各地的「魔獸世界」玩家出現了，即使馬特本人都從未與他們見過面，但這些與馬特來自同一個「公會」的玩家願意集資飛到挪威向他的逝世致意，這讓馬特的父母理解到，他們的兒子的人生中並不真的只存在家和醫院而已。