台灣海基會前副董事長：台灣民主還在吸奶嘴階段

蔡英文與民進黨政府，時常將台灣的自由民主掛在嘴邊，強調民主是台灣的驕傲。但台灣海基會前副董事長馬紹章於當地時間11月19日撰文表示，台灣民主還處在「吸奶嘴」的階段，不丟掉奶嘴，民主不會長大。

台灣前海基會副董事長馬紹章認為，台灣社會充斥着統獨與明星兩種奶嘴，讓台灣民主難以長大。（工商協進會網站）

馬紹章表示，不論是西方的經驗或台灣的經驗，民主成長的歷程其實相當緩慢。事實上，台灣的民主仍在吸奶嘴階段，根本還沒有長大。尤其選舉即將到來，民主幼稚病的症狀已經愈來愈明顯。

他認為，台灣的民主奶嘴有兩個牌子，一個是統獨牌，一個是明星牌，只有丟掉奶嘴，台灣民主才能長大。大人給小孩奶嘴，其實是給小孩虛假的安全感，廉價卻有用。民進黨給台灣民主喂的是統獨牌奶嘴。為什麼要用奶嘴來形容統獨？台灣有相當多人用意識型態來形容統獨，但馬紹章認為，其實統獨根本就沒有意識型態的內涵，只不過是民族主義的情感與情緒而已。因此，統獨就像奶嘴一樣是空心的，不能真正讓小孩吃飽，卻可以得到心理慰藉。

馬紹章強調，台灣民眾長期吸食統獨奶嘴，養成三個壞習慣。第一個壞習慣，把統獨當成衡量公共事務，甚至於是非對錯的天平，這也是台灣有總統選舉至今，從未見過有意義的政策辯論的原因。在統獨面前，只要政治正確就好，其他都不重要。第二個壞習慣，當台灣面對中國大陸的崛起時，陷入了統獨單一面向的思考，而且是負面思考。

統獨牌的第三個壞習慣，是統獨凌駕於民主之上。如果說民主是台灣面對中國大陸時的驕傲，為什麼近年來年民進黨政府卻不斷限縮民主？尤其是如監察院、大法官、中選會、NCC等等，都已失去了獨立性，至於應代表社會良心的知識分子以及新聞媒體，也一樣受到統獨奶嘴的控制。

台灣藍營多次批評蔡英文政府媒體政策。圖為2018年，藍營立委舉行記者會，批評台灣國家通訊傳播委員會。（中國時報）

至於台灣民主的第二個奶嘴，馬紹章認為是所謂的明星牌，也就是對政治人物的迷戀，例如××神、××迷、××粉的稱呼，都反映出這種迷戀。民主要長大，需要的是公民，公民才會當主人，而不會迷戀政治人物，更不會把政治人物當救世主。公民無偶像，因為主人不會把公僕當偶像。一旦把政治人視為偶像，就成了政治人物的工具，他一吹號角，你就會隨之歡唱，

他表示，一旦把政治人物當偶像，你就看不到他的問題或缺點，甚至於美化他的缺點與問題，為他開脱。例如白目被視為坦白，無禮被當成率真，說謊被認為是小節，貪污可以說是為了台獨等等。可信任的政治人物，可以說是鳯毛麟角，所以民主政治的一個重要基礎，就是對政治人物永遠保持警覺，抱持懷疑之情。從另一個角度來講，政治人物一旦被當成偶像，他就真的會以為自己無所不能，他會把群眾當工具，把制度當掣肘的障礙，於是乎對權力變得愈來愈貪得無厭。歷史上的狂人皆是如此，幼年民主，更易如此。

這兩個奶嘴，已綁住了台灣民主的成長。吸奶嘴的人，不會獨立思考，他們往往迷失在網絡社群中，只會跟着起鬨而已。馬紹章認為，台灣不需要什麼國安五法，需要的是是丟掉奶嘴、懂得獨立思考的公民。這樣的民主，才是台灣的底氣。