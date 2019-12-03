【觀察】台灣外交官之死　到底誰是元兇？

2018年9月，因日本遭受「燕子」颱風重創，並造成台灣旅客滯留關西機場，進而衍生出的網絡謠言，導致台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生一案有了最新消息。

根據台灣台北地檢署（簡稱北檢）的公開資料顯示，指台灣網絡名人楊蕙如（綽號：卡神）藉着日本關西機場因颱風關閉事件，利用網軍在網絡論壇上轟「大阪駐日代表處的態度很惡劣」、「黨國餘孽」等語，意圖操作網絡風向，結果卻造成蘇啟誠輕生。目前，北檢已於當地時間12月2日依犯侮辱公署罪嫌起訴楊蕙如與下線等人。

台灣名人楊蕙如因在社群媒體發文帶風向，被台灣檢警依侮辱公務員與公署罪起訴。（聯合報）

事實上，當台外交官元蘇啟誠輕生消息一出，震驚台灣社會。對此，國民黨台北市議員李明賢、新北市議員葉元之曾到台北市刑大告發網民「dicc」在網絡對大阪辦事處的不當辱罵，是造成蘇輕生原因之一，認為他涉嫌違反社維法妨礙社會安寧罪，要求警方查出這名網民身分，給社會大眾一個交代。

爾後，經台灣檢警調查，才有了現今重大發現。除了查出蘇啟誠輕生案，與暱稱「dicc」的蔡姓男子的發文有關外，向上追查，還發現背後藏鏡人竟是台灣網絡名人楊蕙如。此外，台灣檢方還發現楊蕙如透過通訊軟件，創立了像是「高雄組」、「反統義勇軍」等網軍團體，並以每月薪水1萬新台幣為代價，向台灣網絡平台發表特定文章並推上「高調」，企圖帶風向。

國民黨立法院黨團於當地時間12月3日召開「1450逼死大阪處長 蔡英文謝長廷沒責任？」記者會。（譚英瑛／多維新聞）

此時此刻，台外交官之死案重起，加上2020台灣大選將至，當然吸引了台灣政壇的注目，尤其經過許多熱心網民查證，發現楊蕙如引領的網軍，經常轉貼蔡英文、台灣行政院副院長陳其邁的發文。若從另一方解讀，這批網軍極有可能是綠營的作為。但是，台灣法院還未做最後的判決，在此也不先輕易強加於他人，只不過這起案件確實反映了台灣網絡正遭受有心特定人士的「干擾」。

事實上，隨着網絡科技發展，任何社會的大小事容易讓民眾加入及參與，但問題是，沒有門坎限制的網絡平台，時常讓人輕易的為所欲為，「只要我喜歡，有甚麼不可以」更是預言了現今網絡世代，也成為有心人士的工具。

以近期火紅的「共諜案」來說，當王立強在澳洲肆無忌憚地說出「他認為情報」，再拜科技所賜，迅速地在網絡流傳，只要被他點到名的政治人物，不論是非真假，已先註定扣上紅帽子。再來，前台灣行政院長賴清德自宣布有意角逐2020台灣大選民進黨的代表人時，隨處可見「網軍」攻擊賴清德，甚至有意抹紅一位自稱「務實的台獨工作者」，將他打成「中共同路人」，這一切看來，皆顯得十分荒謬。而這樣的情況，在其他國家比比皆是。

對於台外交官因網絡對於台外交官因網絡與論輕聲一事，台北市長柯文哲認為，任何人都應該譴責這樣的操作方式。（Facebook@柯文哲）

現在，為了解決網絡是非真假問題，各國政府的確也無不絞盡腦汁來預防「假消息」的傳遞，避免造成社會動盪，或是某一民眾因網絡輿論而遭到傷害。然而問題的關鍵在於，政府抑或立法人士對於「假消息」的防治規定與出發立場常引人爭議，因為這一條線的準則能不能適用所有人，還只是專門應付「特定人士」，作為政治人物的打手，身為老百姓的我們，其實都不清楚。

不過從楊蕙如的案子來看，網絡固然有易親近、易參與，以及高度社會連結的特質，不過一旦有心人士運用資源來攏絡善於操控網絡的人，試圖將輿論導向某一方，社會議題的多面向就會被掩蓋、被遮蔽，呈現有心人士亟欲追求的效果。所以，當我們「滑動屏幕，知天下事」的行為時，或許可先蓋上「無知之幕」，想一想、找一找、等一等，避免以假亂了我們的人生。