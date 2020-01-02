【黑鷹墜落】台軍參謀總長墜機死亡　將影響台國安高層布局

台軍參謀總長、國防部軍令副部長沈一鳴，因空中救護隊使用的UH-60M直升機空難墜機而罹難，震驚台灣政軍界。此次災難，受難高達5顆星星，沈一鳴是三星上將，是蔡英文政府看重的明日之星，未來接任國防部長、甚至國安會秘書長都有很高機會。加上沈一鳴形象良好，又是幻象2000-5飛官出身，個性温良又風趣，對應死板的陸軍出身國防部長嚴德發，是不同個性的將領。蔡英文對其相當看重，不顧國防部內全部都是空軍幫主宰，硬是提名沈一鳴為參謀總長人選，去年公布其接任參謀總長人事案時，震驚四方。

此次嚴重空難，台軍從參謀總長、軍情局、後勤等高階將領，死傷遍地，8死5傷的慘狀，令人不忍卒睹。台國防部今早對於人員傷亡問題，異常低調，和新北市消防局頻頻傳出人員獲救消息，明顯不同調，且嚴正駁斥媒體報導。如今消息證實，台軍方面可能早前已經獲知沈一鳴的死訊，基於尊重家屬的原則，消息明顯保守。

另一方面來說，如今沈一鳴突然逝世，未來蔡英文政府若繼續執政，第二任期的國安高層人員佈局，也將大洗牌。由於茲事體大，屬於國安事變，故蔡英文亦鎮守總統府內，暫停選舉活動，指示全力搜救。

2020年1月2日的開年直升機空難，讓台灣軍方高層一次損失10顆星星，包括軍令最高首長沈一鳴參謀總長都無法倖免於難，這是台灣國安高層近年來從未有過得悲劇。（台灣中央災害應變中心／多維新聞）

開年的這場空難，喪生三名將軍，包括軍令系統最高首長在內都罹難，這是台灣軍事史上從未有過得慘劇。1974年昌平演習的直升機墜毀空難，深受重傷的為陸軍總司令于豪章，層級也比不上沈一鳴。當年于豪章雖僅是陸軍總司令，但是已經是蔣經國明顯安排的軍事接班人，即將從陸軍總司令直升參謀總長、國防部長甚至是國安會秘書長，於是蔣經國刻意提拔的愛將，這也是當年政軍界公開的秘密。于豪章在空難事件中，原本已經呈現重傷瀕死狀態，蔣經國動用所有醫療資源，硬是將他從鬼門關給搶回來，後來經過全面的醫療服務，才能以半身不遂的狀態繼續存活。

沈一鳴驟逝，災情堪比1974年昌平演習的直升機空難，甚至更加嚴重數倍。（陳宗逸／多維新聞）

而當年昌平演習中，搭乘直升機遭受空難而身受重傷的台灣前國防部長高華柱，當時擔任于豪章的侍從官，身負重傷卻英勇將長官拖出毀損機體，並且忍受病痛第一時間將于豪章送醫，也讓高華柱日後在台灣軍中步步高昇。昌平演習空難後，蔣經國失去了信任培植的于豪章上將，就僅能將接班眼光放在郝柏村身上，從此之後，郝柏村循于豪章模式，一路由陸軍總司令、參謀總長而成為台灣在1980年代至1990年代的軍事強人，一度有實力對抗剛剛掌權的李登輝，一場空難改變台灣歷史，莫此為甚。

而此次在空難中意外喪生的沈一鳴，未來將會給蔡英文政府的國安高層佈局帶來衝擊。目前總統大選僅剩10天，故參謀總長一職可能由總統指定職務暫代理人方式處理，選後再參照藍綠的政治版圖攻防，重新規劃整個國安高層的升官圖。目前所知，蔡英文一旦勝選，在第二任期依舊會重用職業軍人而棄用文人掌握國防機器，故國防部長一職，將由剛剛退役的參謀總長李喜明接任的風聲相當大，而李喜明才在去年底，受美國方面邀請進行訪問，故接班聲勢高。

而包括外交部、國安會等首長，都將有異動。國安會秘書長李大維已經確認退休，故從秘書長人選到外交部、國防部與海基會等首長，都將有大型的調動。缺乏沈一鳴這張牌，在國防部方面的新佈局，將牽涉到陸、海、空三軍軍種本位主義衝突的重新拉扯，這也算是另一種蔡英文的國安危機。