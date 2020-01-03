【黑鷹墜落】沈一鳴追晉一級上將　台國防部：已找到直昇機黑盒

台灣總統蔡英文今天（3日）召開「國防軍事會談」，會前先默哀一分鐘，裁示追晉參謀總長沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章，總統並交付國軍「三個確保」任務，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善。 此外，台灣國防部表示, 已經找到直昇機俗稱黑盒的飛行紀錄儀, 會分析數據, 調查失事原因。

台軍UH-60M黑鷹直升機昨天在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括沈一鳴、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。沈一鳴殉職後，國防部表示，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長一職。

蔡英文召開國防軍事會談，會前全員默哀一分鐘。（台灣總統府）

蔡英文今天上午在總統府召開「國防軍事會談」應變，總統在會中致詞時表示，這次墜機事件是國家重大損失，但國家安全一日也不可懈怠，她要求三軍將領確保軍心民心穩定、確保台海周邊安全、確保裝備檢整完善，讓軍心穩定、民心如常。

台灣國防部補充，故于親文少將、洪鴻鈞少將、葉建儀中校、黃聖航少校、劉鎮富上尉及許鴻彬二等士官長等6員，因著有功績，分別頒贈勛、獎章，並依原階各追晉一階；故國防部總士官長韓正宏，為台軍士官最高職務，任職期間，對台軍士官制度推動與士氣提升，著有功績、足堪士官表率，總統特提升獎勵，核頒「雲麾勛章」，以表殊榮。

（綜合報道）