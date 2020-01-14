【台灣大選】切腹或跳海　台政治人物的「祭品文」是君子一言嗎？

2020台灣大選結束，勝負已定。但除了關心選後台灣政壇各黨派的變化、國會重組等台灣未來政治局勢的改變，台灣網友也將注意力放在選前政治人物的誑語，比起有許多網友、網紅提出如果ＸＸＸ當選、ＸＸＸ落選就發雞排的 「祭品文」（例如台灣著名網紅館長就表示，蔡英文當選要發一萬份雞排），政治人物對 「祭品文」的誠信更會被放大檢視，網友監督他們兑現承諾也會追得更緊。 這次的大選台灣政治人物拋出什麼樣的「祭品文」? 這些承諾有兑現的可能嗎? 台灣選舉史上又出現過那些荒謬的「如果誰（不）當選，我就……」?

台灣網友舉辦活動要黃昭順實踐承諾。（截圖自網路）

黃昭順落敗 跳不跳蓮池潭？

競選高雄市第三選區的高雄市國民黨立委黃昭順在選前曾跟韓國瑜說「如果選輸了就要跳蓮池潭」，結果韓國瑜也回應「你輸了要跳」。2020大選，民進黨籍的劉世芳擊敗黃昭順，黃昭順無緣連任9任立委，網友也紛紛擠進黃昭順的facebook、舉辦活動要她兑現承諾，逼得黃昭順只好關閉facebook。

黃昭順的對手劉世芳也幫忙緩頰。她提到，「黃委員是玩笑話啦，聽聽就好，可能是在選戰非常激烈的時候激勵自己的團隊，要網友不需如此」。；民進黨籍的立委管碧玲也呼籲大家應該包容和自己選擇不同的人。對於黃昭順的承諾，民進黨立委管碧玲則在民進黨高雄黨部的勝選之夜，當確認黃昭順落敗，對現場鼓譟要「黃昭順跳潭」的群眾呼籲，要互相包容，大家都是高雄人，後來接受《東森新聞雲》採訪時，更提出建議，要黃昭順請大家喝蓮子湯可以成為解套方法。

王世堅：台北市八仙過海就跳海

提到跳潭就不能創造「Over My Dead Body」、 「獨騙騙不如眾騙騙」、 「柯文哲選2020真的是惡靈惡靈」等妙語的民進黨台北市議員王世堅。

王世堅賭性堅強，2008年立法委員選舉，他在選前說，如果國民黨台北市立委八席全上（俗稱：八仙過海）就要跳海，結果國民黨真的八席全上，他最終兑現承諾跑去新北市（當時為台北縣）三芝鄉的淺水灣，被水上摩托車載到離岸50公尺的海面，原本要抱頭帥氣跳海王世堅最後卻是在浪潮下「失足」落海，但也算完成承諾。

王世堅時常發表各種妙語。（洪嘉徽攝）

2012年總統選舉政治祭品文滿天飛，有要剃頭出家、從玉山跳到太平洋、脱褲子的都有，王世堅也沒有缺席。他表示，如果蔡英文落選就要去高空彈跳。結果蔡英文在2012年敗給馬英九，但由於王世堅有高血壓也沒有跳高空彈跳的經驗，曾有台灣名嘴表示要代替王世堅跳，王世堅卻仍選擇兑現承諾，跑到日本千葉縣高空彈跳。在2012年成為少數實踐承諾的政治人物，也被網友封為「政壇真男人。」

但王世堅也並不是實踐每一個政治祭品文。2018年台灣九合一大選，王世堅也在政論節目上表示，韓國瑜若當選高雄市長將再度跳海，王世堅事後改口解釋，稱是指心情就像「跌落深淵」，沒有真的要跳海，但網友仍舊在他的facebook留言「要請假去看他跳海」。韓國瑜後來也幫忙緩頰說，王世堅這麼可愛，要大家放他一馬。

老里長：連勝文敗選就切腹

2014年台灣九合一大選柯文哲擊敗國民黨的市長候選人連勝文，當時64歲的台灣松山區自強裏64歲的老里長李台華被翻出曾在選前說過如果連勝文敗選他就要切腹自殺的新聞，甚至有群眾傳簡訊到他手機問他何時要兑現承諾，讓他一度落淚。

後來在連勝文蔡依珊以及柯文哲都親自去探視致意，李台華後來也以買了魚，「切魚腹謝罪」風波才終於落幕。

2020台灣大選政治祭品文氾濫，台灣網友表示大選最大輸家是雞。（網上圖片）

謝龍介、潘恒旭的「雞排祭品文」

最後，當然也是有政治人物以雞排當祭品文，台灣媒體聯合報更整理出北中南的祭品文，告訴台灣民眾要到哪裏吃雞排。例如國民黨台南市黨部主委謝龍介曾在政論節目中分析韓國瑜會大贏蔡英文90萬票，少一票就台北、台南、高雄各發900份雞排，但後來他自我修正，從發雞排改成捐款給弱勢團體30萬。

此外，高雄市觀光局長潘恒旭則嗆聲在2018年高雄市議員選舉落敗、在2020挑戰台中市第二選區立委的台灣基進黨3Q哥陳柏惟，公開表示他選不上，「如果他選上我發1000份雞排」，在他之前選議員的高雄三民區發，但潘恒旭至今仍未回應。

選舉前各政治人物、立委或為吸引媒體的目光、或為提升在群眾的知名度，往往大發豪語，但隨着因特網的發達，社群媒體的發達，一句話一段影片都會留存。「凡說過必留下痕迹」，政治人物也減少發出五花八門、千奇百怪的「祭品文」。不過比起一般網友，祭品文要如何拉抬聲勢，而不至於落得「失信」的惡評，又或者政治人物如何兑現承諾塑造個人的政治形象，甚至是幫對手緩頰展現寬容的態度，考驗的都是政治人物的智慧。