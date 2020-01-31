【武漢肺炎】藝人批台灣政府引發網民「口水戰」　莫讓防疫失焦

日前台灣藝人范瑋琪因不滿台行政院長蘇貞昌暫停出口口罩一個月的政策，在其私人臉書（Facebook）怒罵「這個狗官算是個人嗎？」引發台灣社會熱議，支持者力挺范瑋琪狠批台灣政府，反對者則斥范瑋琪不敢批評大陸政府也不考慮台灣社會需求。儘管范瑋琪事後道歉，但仍止不住部分台灣網民怒火，直到現今還看到各自擁護者持續隔空叫罵。然而，這一來一往的口水攻擊，真能從台灣擊退武漢肺炎？

事實上，自武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒疫情）爆發以來，短短30天內，中國大陸確診人數已超過2003年的非典型肺炎（SARS），不僅大陸境內迅速擴散，愈來愈多國家傳出確診病例，疫情已擴及全球。

台灣新北市新莊區一家口罩專賣店30日開店營業，吸引大量人潮排隊搶購口罩，形成長長人龍。（中央社）

也因此，台灣行政院長蘇貞昌才在日前宣布暫停出口口罩，強調「自救才能救人」，並直批中國大陸隱匿疫情、控制不好，才會讓疫情升温。然而，此番說法即引發大陸網民抨擊台灣不願賣口罩給大陸，是「沒愛心」。就連台灣歌手范瑋琪也不接受蘇的說法，並於1月27日在其個人Facebook寫下前述字眼。

儘管范瑋琪已刪除發文，但仍被大量轉載，並觸動了台灣網民「心絃」，雙方開始一來一往脣槍舌戰，直指範「台灣人在妳眼中不配有口罩嗎？」、「為什麼藝人不去嗆聲中國不接受捐贈口罩？不去嗆聲中國沒透明化疫情導致不可收拾？」、「台灣人的命就不是命？」等同樣也是相當情緒性的說法。

在引起輿論風波後，范瑋琪立即出面道歉安撫，但仍難以消除台灣網民的怒火。其實，當武漢肺炎擴及全球，並已有多人陸續因而喪命，這必然引起世人、甚至鄰近的台灣居民恐慌。也因此，台灣官方「自救才能救人」這類的話語，也是「人之常情」，很容易切中民眾的內心想法。

台行政院長蘇貞昌對於范瑋琪的說法，則是在臉書發文回應，政府官員的職責，就是守護這個國家的人民。（洪嘉徽／多維新聞）

換言之，目前正值疫情爆發之際，甚至在還未理清枱灣口罩數量是否足夠的同時，身為公眾人物的范瑋琪，理應謹言慎行。儘管範的言論是在「私人」Facebook發佈，但其身為公眾人物，任何一言一行都會造成社會輿論影響，尤其對於世人還無法掌握的疫情，發言更應當有所節制。否則，以台灣現今的輿論狀態，處處充滿着負面思考空間，對峙與衝突往往就在一「言」即發。

若再進一步檢視，范瑋琪固然是針對社會時事心直口快的說出內心想法，但台灣輿論也非必要聞「範」起舞，一同陷入理盲的情緒當中，互相指責謾罵。好比觀察這場口水戰的發展，網民後來的留言多數都脱離了「防治武漢肺炎」，有人開始攻擊、質疑藝人的國家忠誠度；有人則開始詛咒、污名化藝人及其家屬等等。這些說法看來，無非是在滿足個人的「正義」，以及宣泄無助的情緒。

不可否認，范瑋琪第一時間的發言，以及後續的回應態度也該負起相當的責任。但另一方面，台灣網民的謾罵與指責，也顯見已失去了同理與包容的心態。這一切作為除了無助於遏止武漢肺炎的疫情，只會讓好不容易脱離大選激情的台灣社會又再度回到內耗、對峙的狀態。

目前正值全球防範武漢肺炎擴散的關鍵時刻，台灣輿論不應讓情緒「口水」浸濕了口罩，也模糊了社會該關心的防疫焦點。相同的道理，兩岸民眾也應放低政治戒心，藉由共同抵禦病毒的決心，進而推進兩岸防疫工作，不讓台海往來成為防疫漏洞，才能將危機化為轉機。