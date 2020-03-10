【新冠肺炎】台外交部籲台民眾盡快離開意大利

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在意大利蔓延，意大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）於3月9日宣布，自當地時間3月10日起，封鎖範圍從意大利北部擴及全國，時間到4月3日止。 台灣外交部方面表示，目前意大利已經沒有台灣旅行團，不過尚有約450名台灣商人、留學生等，台灣外交部呼籲這些人儘早離開意大利。不過，消息也指，當下包機較困難。

對此，台灣外交部長吳釗燮在3月10日於台立法院備詢時表示，目前於意大利境內並無台灣旅遊團，具外交部掌握，在意台人包含學生、僑胞、台胞約450名左右，駐意代表處都密切聯繫中，若有需要會協助其單獨離開，但執行返台包機現階段有困難，因為意大利月前即宣布與台灣停航。

台外交部發言人歐江安同於10日的例行記者會補充，在意大利的管制區，特別是北意大利、倫巴底的部分，呼籲台灣旅客儘速離境，外交部偕同台灣中央流行疫情指揮中心、台觀光局，知道台灣有18家經營歐洲線的旅行社，目前在意大利已沒有團客，最後在意大利旅行的團客在3月5日已經返台，目前在意大利並沒有台灣旅客滯留的問題。

歐江安表示，在意大利的留學生、台商、僑民等，目前並沒有處於危急的情形，很多在意大利旅居的僑界人士，因為有意大利國籍或居留證，目前都選擇留在居住地，配合意大利相關防疫措施。

歐江安說明，根據台灣駐意代表處掌握的訊息，意大利宣布從意大利北部管制 擴展到全國，是全國警戒的概念，跟封城的概念不同，是意大力政府呼籲意國國民，可以日常生活但不要進行非必要的群聚活動，概念跟武漢封城完全不同，而目前在意大利的台灣人民如果有離開的需要，可以持護照、填寫相關的申請書、繳交居留證，通常會獲准離開意大利。

歐江安進一步說明，關於意大利全國警戒的執法，意大利政府在執法方面沒有完全禁止民眾不能工作或必須要待在家裏的狀況，配合政府的緊急措施之下仍能自由移動，按照一般生活繼續下去，但避免非必要的群聚活動或夜生活，外交部也不排除意大利政府可能在未來採取更嚴格的防疫措施，呼籲在意大利的台灣人民，如果沒有必要留在意大利，最好儘速離境。