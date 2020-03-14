【新冠肺炎】肺虛老弱者高危　中醫製「防疫茶包」稱可達預防效果

新冠肺炎肆虐，要預防感染，除了戴口罩、減少到公共場合與他人聚會接觸外，最重要的還是要加強自身免疫力，平時養成適度運動、作息規律、飲食節律、情緒穩定的習慣；民眾也可使用中藥調理改善自身免疫力，達到預防的效果。

童綜合醫院中醫科醫師蕭坤元表示，在中醫理論中肺主皮毛，若是肺氣偏虛，則風邪容易入侵人體，造成感冒。新冠肺炎初期常見症狀包括發燒、發熱、咳嗽、有痰、喉嚨痛，甚至會造成呼吸困難的狀況，其性質類似風熱感冒，屬於風邪的一種；若要以中藥增加免疫力達到預防效果，應可從補益肺氣的角度著手，並加入清熱解毒或清散風熱的藥材。

中醫師蕭坤元相信以中藥增加免疫力可達到預防效果。（童綜合醫院）

平時體質偏弱的民眾，尤其是老人家或小朋友肺氣不足，導致風邪容易入侵，平時經常感冒，增加感染風險。因此疫情當下，許多民眾也詢問是否能有方便食用，且增加抵抗力的方式。

中醫科因應便利需求而運用防疫配方來製作成茶飲包，主要針對大部分罹患感冒的民眾因屬於肺氣虛體質，所以配方中除了加入黃耆、甘草等補氣藥，也包含桑葉、菊花等可散風熱藥材，茶飲包對虛弱體質的改善有幫助、也能減緩呼吸道症狀。

蕭坤元表示，中醫常有同病症卻給予不同治療方法，主要因每個人體質有所差異，必須針對各患者的特殊體質去量身訂做適合的藥方，建議民眾在使用中藥防疫茶或任何中藥預防處方前，仍需給醫師辨別診斷體質，才能選用適合的藥物，真正提高抵抗力。

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