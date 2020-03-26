英女遊台被隔離　投訴設施差如被關監獄惹關注　當局公開照片還擊

一對英國情侶到台灣花蓮旅遊，須居家檢疫14天，花蓮縣府安排免費隔離住所，僅收每天250元（台幣）餐費，但卻被這對情侶在英國的家人隔海抱怨入住環境像監獄。台灣衛生局26日公布住宿環境，有蓮蓬頭、有洗衣機、飲水機，網友看了照片認為，有熱水洗澡還不用錢，說像監獄也太誇張了。

BBC報道，英國28歲女子娜塔莉道森（Natalie Dawson）和澳洲男友皮克斯利（Rohan Pixley）去台灣度假時，被要求進行居家檢疫14天。娜塔莉的母親韋弗（Jill Weaver）表示，兩人被分開「監禁」，僅提供基本食物，有如被「關在監獄般的環境」。

韋弗說：「他們被鎖在裡面，無法離開。有人每天會送三餐過去，但是品質很差，而且量很少。房間很髒、沒有熱水，也沒地方洗衣服。他們必須被隔離，這很好，我們沒有異議，但問題出在他們被隔離的地方。」

台衛生局公開照片還擊 按圖放大看看娜塔莉的批評是否合理：

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花蓮縣衛生局長朱家祥今天除了澄清從未接獲相關抱怨後，衛生局也公布內部設施照片，室內空間不小，也有洗衣機、脫水機、飲水機等設備。

對於英人抱怨，花蓮網友相當不滿，認為不用錢這種環境已經不錯，「只收伙食費還要嫌嫌」，如果「不爽住就滾回去」。

朱家祥強調，根據BBC報道，韋弗表示兩人起初同意在他們的旅館隔離，但之後卻被救護車帶到一個不明地點，這個說法絕非事實。是因兩人當時表明沒錢住旅館，縣府才會出面安置。

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