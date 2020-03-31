【觀察】權臣功高掀茶壺風暴　蔡英文不語現領導危機

趕在蔡英文在5月20日正式展開第二個台灣總統任期前，取得「完全執政」的民進黨近期掀起一場「茶壺風暴」，暴風眼是台灣行政院長蘇貞昌，包括兩岸定位、公營事業人事、警政人事、滯留湖北台灣人返台等問題，很多事都是「蘇貞昌說了算」，甚至連金門選出的國民黨籍立委質詢陸委會直陳「台灣不是國名」，蘇貞昌也能脱口而出「她沒有當國會議員的資格」。

蘇貞昌成民進黨「茶壺風暴」中心點，暫時取得上風。（多維新聞／洪嘉徽）

蘇貞昌是台灣「最高行政機關首長」，持平而論，公營事業董事長、警政人事並非不能由他拍板「說了算」，所謂的「茶壺風暴」，指的是蘇貞昌破壞了民進黨「派系分權」的文化，蘇貞昌以「杜絕酬庸、迴歸專業」異動的4名公營事業董事長，恰巧都屬於「新潮流系」，被台灣媒體視為蘇貞昌對「新潮流系」的突襲；反之，「海派」的徐國勇越過蘇貞昌直接將警政署長移送法辦，則被視為對「菊系」（陳菊）的突襲。

蘇貞昌對「新系」的突襲及徐國勇對「菊系」的突襲，在前台灣自來水公司董事長魏明谷在臉書發文「感謝蘇貞昌院長」及徐國勇公開表示「尊重長官、尊重體制」下暫告一段落。

不過，在民進黨近期的這一團亂當中，蔡英文卻如同「局外人」，始終未置一詞，甚至「英系」大掌門、民進黨立委陳明文還出面聲援蘇貞昌，指「官派董座本是院長職責，想換誰都行」。

蔡英文還沒開始第二個台灣總統任期，但已有「弱勢」傾向。（中央社）

雖說行政院長是台灣最高行政機關首長，但行政院長系由台灣總統任命，而公營行庫、國營事業及泛公股財團法人的物力、財力又普遍被視為選舉時重要的「火力支持」，陳明文所謂「行政院長想換誰都行」，在陳水扁主政時期根本不存在可能性。

蘇貞昌除了在公營行庫、公營事業首長任免上「善用職權」，在「兩岸關係」毫不避諱大放厥詞，例如在滯留湖北台人如何返台一事，被蔡英文任命為「指揮官」的台灣衛福部長陳時中，原已公開宣布「境外台人」返台「一視同仁」，卻硬生生被蘇貞昌無中生有改成指定上海登機的「類包機」。

蘇貞昌甚至還在台灣立法院與「獨派」立委一搭一唱，說着兩岸「不同國家」，指着「台灣獨立」旗，說「我們國家的」，民進黨立委建議改國名英文名為「Republic of Chunghwa（中華）」，他則建議直接改名為「Republic of Taiwan」，原應主責兩岸事務的陸委會主委陳明通卻只能在一旁陪笑。

蘇貞昌的強勢擴及所有領域，蔡英文知道嗎？就連這個問題，蘇貞昌都能代替蔡英文回答「蔡英文總統領導國家，什麼都知道」。

蔡英文或許「什麼都知道」，卻放任、默許蘇貞昌強勢作為，在國營事業、警政人事的「派系互鬥」也就罷了，蔡英文本來就跟民進黨派系素無淵源，她能代表民進黨競選連任，並非因為她是派系「共主」，而是因為她是「最大公約數」，她的連任，各派系皆有功勞，蔡英文穩坐4年台灣總統，縱使派系搶成一團，那也是民進黨的「固有文化」並不會因此真的傷筋動骨。

陳明通在立法院備詢時說得明白，台灣「仇中」與大陸「仇台」氣氛愈來愈濃厚，「這不是好事，應該要降温」。（視覺中國）

不過，兩岸關係一旦處不好，不僅台灣可能傷筋動骨，美國也會不開心。陳明通在立法院備詢時說得明白，台灣「仇中」與大陸「仇台」氣氛愈來愈濃厚，「這不是好事，應該要降温」，甚至提醒北京可能中止《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）向各界「示警」；前民進黨主席許信良及部分親綠學者也公開建議台灣官方停用「武漢肺炎」歧視名稱，「沒必要特別刺激北京」，都可視為蔡英文的「真心話」。

然而，蘇貞昌顯然還不願停止拿「兩岸關係」來「挑釁」北京與蔡英文，憑恃的除了他幫蔡英文穩住2018年九合一選舉後台灣政治情勢的「戰功」，以及被解讀為「反共、抗中」的817萬「主流民意」，不斷樹立個人權威，蔡英文卻礙於「防疫」現實始終不語，映射出的其實是她的弱勢領導及政治現實。

蔡英文當然有權力在5月20日時與蘇貞昌「道別」，但817萬「主流民意」可能不輕易罷休，又或蘇貞昌惹毛了民進黨內所有派系，使得蔡英文能找到「過渡閣揆」，但沒有派系支撐的蔡英文，恐怕依然無法擺脱「弱勢」命運。