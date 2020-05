【新冠肺炎】台灣啟動第三波國際防疫　援贈輸出707萬片口罩

台外交部發言人歐江安表示,台灣將啟動第三波捐贈口罩行動。 (屈彥辰/多維新聞)

台灣外交部5月5日宣布,為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延,將啟動「第三波國際抗疫人道援助行動」。

台外交部表示,台灣政府接連於4月1日、4月9日分別宣布兩波國際人道援助行動,捐贈醫療口罩等防疫物資,支持受疫情嚴重影響國家的第一線醫護防疫人員,獲得國際社會的高度肯定與感謝。許多台人也以實際行動,響應「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping!),在過去短短一週內,積極參與「護台灣,助世界」活動,至當地時間5月5日止捐贈總計393萬片口罩,進行海外人道援助。

台外交部進一步說明,面對「武漢肺炎」疫情持續擴散,將捐贈總計707萬片醫療口罩,其中包括給美國聯邦政府及疫情嚴峻各州228萬片、歐盟及其會員國130萬片、台灣各友邦109萬片,以及新南向相關國家共180萬片,另將提供部分非洲及中東國家與協助敘利亞難民的醫護人員共60萬片口罩。

台外交部強調,台灣也持續擴大與美、歐等國的防疫合作。在美國方面,雙方除了進行藥物及疫苗研發合作,也透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF)辦理「反制新型冠狀病毒疫情假訊息」在線工作坊,並與美國智庫、學校合辦視頻會議,如台副總統陳建仁與約翰斯霍普金斯大學視頻會議即為佳例,政府相關機構也與歐洲國家積極進行疫苗研發合作。

台外交部總結,在全球抗疫的艱辛時刻,台灣能盡棉薄之力,支持其他國家前線醫護及相關人員而感到自豪,台灣也深信防疫無國界,唯有透過互助互利的合作,方能築起堅實的抗疫防線。台灣有意願、也有能力對全球衛生作出更多貢獻。

前提是「有需要、有提出需求」

台外交部發言人歐江安補充,捐口罩的前提是這些國家有需要、有提出需求,有經過台灣的評估後才會做捐贈,且捐贈對象都是第一線醫護人員,台灣當然希望多做一點,「但要考慮產能」,這次的新南向國家包括印度尼西亞、越南、菲律賓、緬甸、馬來西亞、新加坡等相關國家。