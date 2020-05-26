台灣影星吳朋奉在家逝世　享年55歲

曾獲金馬獎、金鐘獎、台北電影節多項榮譽的台灣演員吳朋奉，於2020年5月26日傳出已於24日下午在住處逝世，享年55歲，消息令台灣影迷一片震驚。

吳朋奉經紀人於26日上午對外表示，吳朋奉獨居在家，24日周日時本與家人相約外出，但家人到其住處時驚覺吳朋奉已倒地氣絕，現場無掙扎迹象。經紀人表示，吳朋奉於3月時已常表示自己喘不過氣，懷疑是心肌梗塞，但確切死因要等法醫鑑定。

吳朋奉個人臉書停留在5月23日下午，當時不常使用臉書的他還特地轉文分享台灣導演魏德聖的新片《豐盛之城》幕後影片，熱心可見一般。

吳朋奉個人臉書停留於5月23日。（Facebook＠吳朋奉）

吳朋奉是台灣出生的外省第二代，早年曾從事快遞業、印刷業，加入劇團後才正式打開演藝路線，併為了熟悉劇本而培養出閲讀習慣，常閲讀龍應台等流行的文人作品，對政治、文化議題產生興趣，2012年在北影頒獎典禮中成為第一個在公開場合表態反核能的演藝人員。

吳朋奉影劇作品逾百部，擅長飾演社會底層的小人物百態，曾於2010年憑《父後七日》的道士一角拿下金馬獎最佳男配角；於2011年以《歸途》的出獄黑道一角拿下台北電影節最佳男演員；並於2019年以《第一響槍》的出租司機一角拿下金鐘獎迷你劇集男主角。另外，於2017年拍攝的台灣樂團茄子蛋《浪子回頭》MV，在YouTube點擊率也已超過9,930萬，並受邀登上2019年演唱會舞台重現MV情節。