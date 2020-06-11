周杰倫母校淡江中學發生校園斬人案　17歲高中生持刀斬傷10歲女童

在台灣，新北市淡水區淡江中學校門口周四（11日）發生一宗校園傷人案，一名年約17歲的男高中生持長刀朝一名10歲女童背部砍下，造成女童背部劃傷約4cm傷口。行兇者手部也在拉扯中劃傷，他在醫院接受治療後隨即送往淡水分局中正路派出所偵訊，不願說明犯案動機。警方已通知雙方家長，確認彼此並不相識。

17歲高中生在淡江中學門口持長刀砍傷一名10歲女童背部。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，淡江中學劉姓高中男學生在校內附設純德國小大門口，因不明原因持水果刀砍傷一名正在量體溫準備入校的小學三年班女童，在其背部留下3處穿刺刀傷。當時有許多學生上課，不少人受到驚嚇，一旁師長立即上前制止，打掉劉男手上刀械，將他壓制在地，並報案將傷者送醫。

醫院方面表示，女童經過縫合手術後，目前狀況穩定，將進一步檢查，看頭部及身體內部有無狀況。但女童因飽受驚嚇，在院內不斷大哭，令家屬相當心疼。劉男手部也有輕微劃傷，已經縫合完畢，他送院時情緒也相當不穩定，院方派社會工作師輔導，後續將視狀況，做進一步精神鑑定。

據了解，淡江中學與純德國小同屬一個校園，校區及校門口各自獨立。校方表示，有規定中學部學生不得進入小學校園，校區間也有以圍牆做區隔，不過仍有便道可互通。劉男不是從小學門口進入，而是從中學部違規前往小學校園後方，再跑到門口犯案。

男高中生在醫院接受治療後，隨即送往淡水分局中正路派出所偵訊。（聯合新聞網）

目前教育局已啟動調查，並要求校方加強特定學生行為辨識、違禁物品檢查及校園巡查。新北市議員陳偉傑則表示，初步了解疑似劉男壓力大導致傷人，但詳細原因要等警方釐清。

據介紹，新北市私立淡江中學歷史悠久，為完全中學，有國中部、高中部，並有附設純德小學，是藝人周杰倫的母校，也曾因周杰倫「不能說的秘密」電影在此拍攝，成為影迷競相拍攝的景點。

（聯合新聞網）