疫情中的340公里媽祖繞境：看見台北以外的多面台灣

延遲近三個月，台灣台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境出巡儀式在信眾的殷殷期盼下，於6月11日晚間23時起駕，踏上9天8夜，巡迴台中、彰化、雲林、嘉義眾多村鎮宮廟，近340公里的進香參拜行程。

媽祖遶境活動，被聯合國教科文組織評定為「世界非物質活的文化遺產」，不只是大甲鎮瀾宮，而是在每年的3月份時（媽祖誕辰），全台灣的媽祖廟都會進行的活動。每一間大廟的遶境路程、時程不一，沿途也會經過許多中小型宮廟，全台參與各種遶境活動的粗估人數最多可以高達500萬人，也曾被CNN報道為「媽祖狂熱」。

大甲鎮瀾宮媽祖繞境今年依然人潮洶湧。（袁愷勛攝）

但是今年由於新冠病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球，至6月12日為止，新冠肺炎全球確診人數已超過715萬人，死亡人物也超過40萬人。為了防疫必須降低群聚活動，許多大型活動都被中止或延期，其中也包括了大甲鎮瀾宮的媽祖遶境。

大甲鎮瀾宮被稱為「台灣三大媽祖廟」之一，與鹿港天后宮、北港朝天宮齊名，是台灣中部的信仰重鎮。但是這種規模的廟宇，其活動牽涉的層面便與其他廟宇不同，畢竟有許多中小型宮廟本身無力舉辦這種大型活動，便視參與大廟的遶境為責任與榮耀，同時也能團結信眾。

大甲鎮瀾宮媽祖出巡會沿途參拜宮廟。（袁愷勛攝）

於是於6月7日，鎮瀾宮廟方宣布在4日後的11日「起駕」。宣布時間倉促，而從時間上看，11日星期四還是工作日，不利於民眾參與。不過，這其實也是為了在疫情下儘量減少參加人數，降低群聚風險的作法。此外，活動還取消了「鑽轎底」、勸導減少施放鞭炮等措施，這也都是為了低調行事，以降低人流。

這種措施也相當見效。11日23時媽祖神轎起駕後，僅花不到3分鐘就走出廟門，比起往年在廟口塞上半小時來說可說是神速。也因此，遶境行程在初始就「超前部署」，僅花半上小時就離開大甲溪進入清水區，甚至提早1小時抵達了第一間「駐駕」的慈雲宮。

但也許是因為行程表早有公布，進度超前也造成路上預備「接駕」的宮廟與信眾不易判斷時程，之後神轎便有意放慢速度，至12日上午8時過後才抵達大肚區的萬興宮進行駐駕儀式。

過去媽祖繞境常常延時，今年則往往超前進度。（袁愷勛攝）

媽祖遶境也是窺探「非台北」的台灣面貌的一個極好的時刻。正因為無數信眾、宮廟都彙集在一地，許多平時在都會區（尤其是台北市）已不易見到的光景都能在此一覽無遺，包括電子花車、送迎禮樂隊、陣頭表演與爆竹炮仗等等。

確實，在台北市等都會中，也有如行天宮一般的重要信仰中心，但不可否認，在寸土寸金的都會區中，動員大量信眾與申請活動範圍廣大的儀式已越來越不容易，因此很容易產生誤解，認為信仰已經淡薄。

事實上，在那些仍然舉辦的活動中，仍然可以看見許多來自都會的信徒。只不過，長達7至9日的活動，普通上班族至少也要請假5日才能全程參與，這對他們而言並不容易；也正因此，那些全程參與活動、被等在終點的鏡頭捕捉到的，多半都是退休或是從事農業的老人。

許多年輕人因為上班、上學，只能單日來回。（袁愷勛攝）

應該看到，在當天來回的香客中，就有不少闔家出動、夫婦帶小孩前來的例子，甚至也有在學的學生。帶着妻子與剛出世的小孩的温先生就表示，過去都會一路跟着神轎走，但今年因為帶着小孩，走到火車站就會坐車回家。兩人同行的嘉柛同學也表示，身為學生不可能每年都請到假來參拜。

祈求神明讓超自然的奇蹟降臨，為自身、家族、甚至家園帶來好運與保佑，看似是迷信，但是撇開信徒們在連天遶境的苦行中得到的感足感，整個遶境活動也是顯示社會各階層之間擁有的相同價值觀，並且依此緊密聯繫、不吝付出，正如同沿路中信徒與宮廟提供的施粥、點心、住宿等幫助。媽祖遶境儀式，其實就是一個展示「先進以外」的經驗與精神的好機會。