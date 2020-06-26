Manga × 艋舺：台北漫畫文創展現萬華人文地景

為鼓勵台灣漫畫家以台北艋舺（萬華）地區的在地元素進行創作，台北市漫畫從業人員職業工會於6月24日下午在台北市龍山文創基地舉辦「Manga・龍山 Manga・台灣」獨立漫畫書店的開幕式，並展出由12位漫畫家與插畫家所繪製與艋舺地區相關之單幅漫畫插圖，吸引不少民眾前來欣賞。

2020年6月24日，由台北市漫畫從業人員職業工會主辦的「Manga X艋舺故事展」在龍山文創基地開幕。圖為台灣漫畫家角斯所繪的「虎爺」。（許陳品／多維新聞）

台北市漫畫從業人員職業工會表示，工會於今（2020）年首度進駐龍山文創基地，並經營獨立漫畫書店「Manga・龍山 Manga・台灣」，店名取用「Manga漫畫說艋舺的故事」概念形成。其來源為漫畫的日本漢字—漫畫（日文マンガ），與台北的「艋舺」非常相似，容易使人產生聯想，因此才將店名定為「Manga・龍山 Manga・台灣」。

左為台灣漫畫家賴有賢結合艋舺青山宮與台灣特有種—台灣黑熊所畫的宣傳畫；右是夏宜嵐所繪的艋舺龍山寺觀音菩薩。（許陳品／多維新聞）

工會指出，為保障台灣漫畫家的權益，推動台灣原創漫畫創作與出版制度的穩定，整合資源提供漫畫家交流、學習和成長的環境，同時推廣漫畫本土化、普遍化、實用化與國際化並培育漫畫人才，普及漫畫閲讀活動，於是才有此次的「Manga X 艋舺故事展」策展活動。工會強調，這次畫展也是積極鼓勵漫畫家以艋舺地區元素進行創作的第一步，同時也會製作並販賣相關的周邊商品作為艋舺地區限定的觀光土產，並以此吸引漫畫迷以及觀光客前來賞畫並選購。

本次畫展一共有12位漫畫家與插畫家參與，包括：賴有賢、李勉之、陳過、鄭硯允、可樂王、曾鼎元、玩亨、張智嘉、張秩維、江志煌、夏宜嵐、小G瑋，每人均展出一幅與艋舺地區相關的單幅漫畫插圖，主題包括龍山寺、青山宮、清水祖師廟、仁濟醫院、艋舺地區傳統美食、著名的華西街與廣州街夜市等，涵蓋艋舺地區的人文、景觀、美食與人文歷史等元素，透過漫畫家詼諧幽默並充滿創意的巧筆妙手，必定能重新詮釋艋舺地區的風情，帶給外界耳目一新的新鮮感。並將可提供極少接觸艋舺地區的年輕人與首次進入的外國觀光客，一個更容易了解並親近本地特色的最佳渠道。