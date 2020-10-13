兩岸青年發展論壇開幕　洪秀柱：兩岸融合是不可阻擋趨勢

第三屆海峽兩岸青年發展論壇今日（13日）上午在杭州開幕，來自兩岸的260餘位嘉賓和青年代表齊聚，浙江省委書記袁家軍，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一，前國民黨主席洪秀柱在開幕會上致詞並出席主論壇。

從台灣專程到杭州參會的洪秀柱，在開幕式致詞表示，兩岸融合是不可阻擋的歷史趨勢。她表示，當前大陸強勁的經濟發展動能創造了巨大發展機遇，希望中華民族的年輕一代，通過兩岸青年發展論壇這樣的平台，進一步加深了解、凝聚共識、加強合作，共享新時代的發展機遇，為推動兩岸關係和平發展創造更大能量。

劉結一說，大陸將繼續團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」，紮實推動兩岸關係和平發展，堅定推進祖國和平統一進程。（浙江日報）

劉結一則在致詞中表示，當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，根本原因是極少數「台獨」分裂分子勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，逆歷史潮流而動，逆民族大義而為，損害中華民族根本利益和台灣同胞利益福祉。大陸將繼續團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」，紮實推動兩岸關係和平發展，堅定推進祖國和平統一進程。希望廣大台灣同胞對和平與發展的期盼匯聚成遏制「台獨」、推進統一的磅礴力量。

（浙江日報）