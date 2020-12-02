大陸童書被指「統戰」　台文化部：該書未經許可，業者不得發行

日前民進黨立委質疑大陸童書《等爸爸回家》涉及「統戰」，要求台北市立圖書館不得購入,此後多家台灣圖書館將該書下架。 台灣文化部於2020年12月2日發布新聞稿，表示《等爸爸回家》未經許可就在台灣發行，已要求業者不得發行，業者也表示會在通路進行回收作業。

《等爸爸回家》日前原本要被台北市立圖書館購入，但於11月24日被民進黨籍市議員陳怡君和立委陳亭妃痛批，認為該書內容宣傳大陸防疫，內部還有「中國加油」、「武漢加油」等等字眼，還畫出類似解放軍軍機的畫面。陳怡君等稱，這是「統戰入台」、「童書統戰」。

台中市立圖書館指示將童書《等爸爸回家》先撤架。(中央社)

台北市立圖書館表示會暫緩購入，並會在必要時找專家學者來審核。不過，有台灣網民發現，新北市、基隆市、台中市，甚至是台灣最大的中央圖書館都早就購入了該書。後來新北市、基隆市、台中市等等圖書館都先後下架並停止借閲該書。

台灣化部於12月2日發新聞稿表示，《等爸爸回家》一書是在大陸地區出版，根據文化部「大陸許可辦法」第8、9條規定，如大陸地區出版圖書要重製發行為正體中文，業者應於發行前，檢具相關文件和大陸簡體字的樣書，主動向文化部提出申請許可，由文化部審查。

台灣文化部表示，因為業者並沒有向文化部申請許可就在台灣發行，文化部已經發函該書的出版公司業者，要求自即刻起不得發行；而該業者也表示已經通知通路並進行全面回收作業。

台灣文化部強調尊重出版和發行自由，但大陸地區出版品除了文化部規定外，還有陸委會的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」在管理，呼籲業者在兩岸出版交流時依照相關規定辦理。台灣文化部最後表示，未來將協同出版公協會加強宣導，並且研議如何強化稽核機制。