台灣漢服愛好者祭拜的「寧靖王」是誰？

受到新冠肺炎疫情影響，今（2020）年許多藝文活動都大受影響、停止舉行，台灣中華漢服文化創意發展協會（簡稱台灣漢協），於12月6日舉辦「大明寧靖王祭祀典禮」活動也就顯得格外熱鬧，更邀請到同時擔任漢協顧問、著名作詞人方文山，為祭祀主祭。

2020年12月6日，台灣中華漢服文化創意發展協會舉行第六屆「大明寧靖王祭祀典禮」。在協會成員多年默默耕耘的努力下，今年參與祭祀活動的民眾人數突破以往。（中華漢服文化創意發展協會供圖）

自2013年起，每年11月方文山都會前往中國大陸浙江省西塘參加「西塘漢服文化周。該活動於2017年獲得大陸年度最具影響力的節慶活動後，便不斷擴大舉辦。舉行西塘文化周期間，不分男女老少人人皆身着漢服上街，規模一年比一年還要盛大，台灣也有不少漢服同好會特別於11月安排假期前往西塘，參與當地的漢服文化相關活動。但在搭飛機出一趟門需要隔離、檢查等防疫措施的今日，大部分的台灣漢服同好，都無緣參與今年西塘漢服文化盛事。

因此台灣漢協特別擴大舉辦第六屆「大明寧靖王祭祀典禮」活動，除了去（2019）年即有的禮射、古琴演奏、獻舞與漢服走秀外，還增加了六藝（禮、樂、書、數、射、御）闖關活動、邀請台北南樂貞遠社演湊南管樂曲欣賞，並舉辦古風市集，還特別請來台灣在地的漢服商家－明京織造、玉人粧漢服、璟姑娘手作工作室與茜香閣進行漢服走秀。

2020年12月6日，台灣中華漢服文化創意發展協會舉行第六屆「大明寧靖王祭祀典禮」。圖為今年祭祀活動行程與邀請來賓。（Facebook@大明寧靖王祭祀典禮）

在台灣過世的明朝末代王爺

那麼，台灣漢服同好每年固定祭祀的這位寧靖王，為何許人也？寧靖王為明太祖朱元璋的九世孫－朱術桂（1617－1683年）。明末天下大亂，朱術桂一路往南，最後跟着鄭成功（1624－1662年）。渡海入台，並在台灣住了21年。他以明代宗室身份，在今天高雄市的湖內區與路竹區開墾良田，《台灣通史》載：「寧靖王朱術桂亦自墾竹滬之野，歲乃大熟，民殷國富」。

高雄竹滬華山殿的主神就是寧靖王朱術桂。（維基百科公有領域）

直到永曆三十七年（清康熙二十二年，1683），清廷派福建水師提督施琅（1621－1696年）攻台，朱術桂不願降青選擇在王府內自縊殉國，5位妃妾也追隨赴死。寧靖王在自盡前燒燬田契把大片土地留給當地民眾，部將與居民感念王爺義舉，為不讓王爺遺體遭清兵挖掘，更建造100多個疑冢混淆視聽。康熙年間，民眾為寧靖王興建廟宇竹滬華山殿與寧靖王墓園衣冠冢，供人祭祀記念。而王爺生前居住的王府，則改建為媽祖廟－即今日的台南大天后宮。

台灣漢協於2007年成立，協會成員得知寧靖王的事迹後，於2015年起固定於每年12月的第一個周末舉行祭祀活動，並固定於祭祀前夕邀請顧問方文山參加。