台軍計劃2023年前完成「戰炮甲車」　將配105mm低膛壓炮

根據台軍方在2020年底所發布的預算計畫，台軍將在2023年之前，完成至少二型的火力支援8輪甲車。 目前，台軍已經開始量產的為CM-32/33型榴彈機槍遙控槍塔雲豹甲車及CM-34型30mm鏈炮甲車，還有一種車型將公開。

根據台灣國防部的預算規劃，將在2021年財政年度，撥款7.68億新台幣（約2.13億港元）的預算，用於研發一種新型的「戰炮甲車」，也就是配備105mm低膛壓炮的火力支援車，此型號車目前概況未知，但可能使用雲豹2代甲車的車體改造，而目前台灣尚無自制105mm低膛壓炮的相關技術，未來將自美國相關廠商進口技術、授權生產。

台軍將在2023年之前，完成由圖中雲豹二代甲車車體為主體的雲豹105mm戰炮甲車計畫，原型車最快今年8月即可在台北國防展中亮相。（台灣國防部提供）

所謂「戰炮甲車」此名，為台防長嚴德發所親自命名定案，意思為「非使用履帶但是擁有坦克主炮的輪型甲車」之意。由於台灣陸軍分為二派，擁護履帶車和擁護輪型車，兩派長年以來皆為了贏取資源、經費以及在戰略、戰術部署上贏得面子，雙方纏鬥已久。履帶車派在贏得了美國準售M1A2T型主戰坦克後，士氣大振。而嚴德發也是屬於「裝甲兵科」出身的履帶派代表人物，M1A2T購案為他極力為陸軍所爭取而來的新主戰武器，而他強烈主張向美採購昂貴的M109A6履帶型字走炮，則至今尚未獲得美國同意。

而輪車派則將所有賭注放在雲豹甲車的衍生型計畫上，雖然雲豹甲車的弊案不斷、品質堪慮且使用過劣質陸制零件而讓各界譁然，但是依舊成為台灣自制甲車的指標性計畫。雲豹一代甲車的設計有眾多瑕疵，是不成熟自主設計下的產物，由於底盤過高且車體設計不良，無法有效適應105mm主炮的射擊，即使使用減裝藥炮彈也無法避免翻車意外，故輪車派目前將目光朝向雲豹二代型車的開發。

雲豹二代甲車的車型較為低矮，但是底盤則大幅修改避震系統，學習目前國際趨勢的V型底盤，增高其高度以適應水陸兩用環境，未來還有潛力發展兩棲型戰炮甲車，學習美國海軍陸戰隊和日本陸上自衛隊水陸機動團的方式，使用全輪車來取代履帶甲車。而台灣即將在2021年下水儀裝的「新型兩棲船塢運輸艦」，也就是所謂「鴻運計畫」，其服役之後，將更彰顯雲豹戰炮甲車的部署重要性。

由於雲豹一代甲車的設計瑕疵與技術侷限，在甲車上面安裝81mm/120mm迫炮車的模組化計畫受挫，使得台灣國防部軍備局只得將一代甲車車體打散重來，用設計較前衛低矮、但是底盤重新設計的二代車體，來瓜代迫炮車的需求。但是，台灣陸軍在最後一刻，依舊選擇放棄雲豹二代甲車所扛的迫炮車計畫，主要原因還是在於台陸軍不想投資昂貴的自動迫炮裝填系統，礙於經費以及戰術準則等考量下，故此大費周章打掉重練的車體遂遭到棄置，故才有後續將新車體改為「戰炮甲車」的規劃。

雲豹一代甲車車體改良之30mm鏈炮甲車，目前正在持續生產，已經成為台軍新武裝的吉祥物。但是此車體無法承受105mm線膛炮的射擊後座力，故用途將僅此為止。（陳宗逸／多維新聞）

目前，台軍預期未來「聯兵營」（類似解放軍改編的「合成營」概念）中，105mm戰炮甲車的地位相當重要，是「聯兵營」火力支援戰力的重要一環，遠較30mm鏈炮甲車還要具有戰鬥威力。而由美商授權生產的M68A1E4型線膛炮，目前由美軍史崔克戰炮車（Stryker MGS. M1128）使用，但是即將由更高級的自動化戰炮系統更換。台灣取得此一技術授權生產，對於未來台軍戰甲車自主研發能量，也是一大助益。

雲豹二代戰炮甲車，未來究竟採取何種炮塔？目前也眾說紛紜。有一說為使用20年前台防部軍備局推出的「黑熊戰車」之炮塔改良而來，此為有人炮塔方案，較為減省，與日本陸上自衛隊的16型戰鬥車同樣思考。另一說為模仿美軍史崔克戰炮車，採用無人炮塔設計，技術上較難，但是戰鬥效率較好。究竟情況如何，還有待觀察。