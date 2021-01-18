台軍首艘萬噸隱形兩棲艦曝光　排水量約1萬噸　預計2022年完工

據台媒報導，台船正趕工興建海軍「鴻運計畫」中新型兩棲船塢運輸艦原型艦，載台結合複合性材料興建的新型高塔式匿蹤（隱形）式舷頂全貌，首度曝光。 台灣海軍司令部17日表示，「新型兩棲船塢運輸艦建造案」由台船公司執行造艦工作，目前進度正常，預於2022年完工交艦。

據台灣《聯合報》1月17日稱，台灣新型兩棲船塢運輸艦原型艦的全貌當天首度曝光。台海軍司令部表示，這種採用隱形設計的萬噸級兩棲戰艦最快將於今年3月下水，2022年交付台海軍，後續可能將再建造3艘同級艦。

報道稱，台海軍代號「鴻運計劃」的新型兩棲船塢運輸艦原型艦籌建項目，原計劃總預算62億元新台幣（約合17億港元），但因這個預算實在過低，結果屢次流標，最後不得不將預算增加10億元（約合2.77億港元）。

據瞭解，這種兩棲船塢運輸艦整體採用傾斜式隱形設計，尤其是擁有結合複合材料興建的新型高塔式隱形上層建築。它的排水量約1萬噸，後部設有寬大的飛行甲板和機庫，可以搭載兩架中型直升機。該艦還可搭載各種兩棲登陸艇、AAV7兩棲突擊車等重型車輛及悍馬軍車。

此外，該艦作為台海軍兩棲特遣部隊的核心，具備相當完備的防空和對海作戰能力，配備有「天劍-2」防空導彈系統、76毫米口徑主炮、「密集陣」近防系統及小口徑火炮。

目前，台海軍現有的「旭海」級船塢登陸艦及「中和」級坦克登陸艦都過於老舊。由於南沙太平島距台灣高雄港超過1600公里，在空中運力有限的情況下，台軍未來能執行大兵力運送到太平島的只有這種新型兩棲船塢運輸艦。

台灣海軍司令部表示，建造中的新型兩棲船塢輸艦，其具有高度機動力、裝載靈活性、基本火砲及防空能力，兩棲旗艦等功能，能支援後續兩棲作戰操演訓練、物資運補及災害防救等任務需求，而這艘新型兩棲船塢輸艦，將可解決現有戰車登陸艦及船塢登陸艦因老舊逾限而衍生人員操作、任務執行風險與維持費用逐年攀升等問題。