【觀察】解放軍軍機大規模襲台 比想象中還要來得接近?

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-01-25 11:01

解放軍軍機連續二天，在1月23日、24日，以大規模、多批次、多機型的方式，連續挑戰台灣防空識別區（ADIZ）的海峽中線區域，使得台海局勢在美國新政府輪替後，驟然間升高對峙狀態。由於此種戰機、軍機派遣方式頗不尋常，已經引起台灣國防、國安高層的緊張與緊密關注。而由於目前台灣因為桃園市部立醫院的新冠肺炎疫情持續擴大，內部問題不斷，解放軍軍機此時大規模進行襲台動作，恐怕也在戰略上有所考量。

據美方知名的Flight Tracker軟體顯示，雖然台灣國防部於1月23日公布的解放軍軍機多批次、多機型襲台航線，依舊維持在台灣西南方防空識別區內的海峽中線南端邊緣，但是事實上並非如此。

根據該飛行追蹤線上軟體的座標標示，解放軍軍機其實航線更加靠近台灣，幾乎接近台灣西南端屏東外海領海。且解放軍的運8反潛機，可能與美軍或台軍的P-3C反潛機，在台灣領海外不遠處對峙，時間維持相當長。

事實上，解放軍軍機在西南空域的襲台動作，早在去年12月21日已經產生質變，只是台灣軍方隱而不提。從12月21日開始，原本都在台灣防空識別區外的西南海域活動的解放軍軍機，已經悄悄將固定航路，前進至台灣防空識別區內，並且不斷在海峽中線附近徘徊。由於台灣國防部深怕訊息敏感以及觸動社會動盪，故可能悄悄將確實航路進行修正後發佈，發佈的官方訊息看起來，解放軍軍機並未切入海峽中線南端，事實上並非如此。

根據多維新聞參考Flight Tracker飛航監控軟體所提供的座標，解放軍軍機實際上更接近台灣領空（圖左），且在台灣屏東外海，也有運8反潛機和台、美P-3C的對峙活動（圖右）。（陳宗逸／多維新聞）

以1月24日的情況來看，解放軍軍機出動的規模與戰機架次，遠遠多餘1月23日，且一次出動海航的Su-30MKII和空軍的殲16，似乎在針對於台灣南端進行預判性戰術航行的美國海軍羅斯福號航空母艦打擊群，進行海空聯合作戰的高強度演練。

由於美國國務院在拜登新政府上台之後，首度於美東時間1月23日，以國務院發言人身份，發表一份警吿「中國對台軍事壓力，將破壞區域和平與穩定」的聲明，此聲明雖被台灣國安高層，視為是拜登新政府對台灣履行前政府承諾的一個重要指標，但是少有人注意到，此聲明特別將美中「三個公報」的說詞，放在《台灣關係法》之前，這是特朗普前政府並未使用的一種「外交辭令」設計，美國國務院一向在此種字詞的排序與設計上字字斟酌，故此動作被解讀為台美軍事合作關係的一種倒退信號，但是台灣官方至今無人解讀此種隱藏意含。

美國國務院在拜登新政府上台之初，就發佈有關台海軍事局勢的聲明，充滿許多弔詭處。（摘自美國國務院官網）

也許因為此國務院聲明的發佈，以及其所隱藏的政治意味耐人尋味，故即使美軍的羅斯福號航母戰鬥羣正在台灣南端巡弋，但是解放軍進一步加大對台海空軍事壓制的力道，試圖試探美國新政府在內有肺炎疫情、外有複雜外交創傷必須修復的同時，是否有能力同時顧及到在台灣問題上的美國利益？

而根據以往經驗，解放軍每每在美國新政府上台後，都會增加軍事壓迫的力道，試探美國新政府的政治底限。從小布殊政府的海南島撞機事件、奧巴馬政府的黃岩島事件到特朗普政府的南海對峙事件，在在顯示解放軍的戰略與戰術是步步緊迫、依照三分政治七分軍事的指導原則，逐步取得反美國介入西太平洋事務的優勢。而此次拜登政府上任，包括日本複數個智庫、學者已經警吿，台灣將可能是北京當局測試拜登新政府底限的樣本，包括東沙島、澎湖島的危機處境，都有不少分析。

目前台灣內部問題紛擾，疫情不斷延燒擴大，社會情緒開始動盪，故少有輿論力量關注解放軍軍機、軍艦在台灣周邊的活動。而台灣國防部雖然定期公布解放軍動態，似乎也已經麻痺，不再引起媒體的高度報道興趣，故1月23日、24日連續二日的高強度襲台、跨越台海中線、於台灣領海外圍的軍事行動，是否會在未來數天內迅速升高局勢？值得密切關注。