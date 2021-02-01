台軍水雷作戰 只為把自己鎖在島內?

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-02-01 11:40

近日，台灣海軍在左營軍港進行春節期間加強戰備操演，演練科目繁多，雖然外界皆把重點放在精彩的兩棲特種部隊海上反恐演練、以及台灣自制特種作戰突擊艇的首度曝光，但是台海軍還是花了相當大的篇幅，介紹目前海軍的佈雷、掃雷作業。從戰略面、戰術面來關照台灣海軍的水雷作戰，事實上有頗多盲點有待考量。

台軍的佈雷、除雷作戰，技術層次依舊相當落伍，停留在韓戰的人工佈雷階段，使用的是二次世界大戰的通用登陸艇慢速佈雷。（陳宗逸／多維新聞）

從軍事科學的角度觀察，所謂的「水雷作戰」，是水面、水下「封鎖戰」的一種戰術，從19世紀末就已經有了，20世紀初日俄戰爭時，日本海軍和俄國海軍，就在旅順港周邊進行了激烈的水雷作戰，相互影響消耗敵方戰力，是現代水雷戰的濫觴。

而一、二次世界大戰，更是水雷戰的高峰期，由於敵對集團雙方不斷試圖影響各國的海上補給線，佈雷、掃雷成為相當繁重的任務。一旦補給航道水陸遭到佈雷，則整個航路幾乎廢棄。這個影響直到二戰結束的韓戰期間，美國海軍更是刻意扶植日本水上警力，培養為專業的掃雷艦隊，這也是日後日本海上自衛隊的前身，日本自衛隊相當重視佈雷、掃雷作戰，其來有自。

台軍至今沒有更新的獵雷艦計畫，故也不具備目前各國先進主流的獵雷技術，反封鎖能力堪憂。圖為台灣向德國採購的永豐級獵雷艦永嘉號（MHC-1302），是目前台軍僅有的現代化獵雷艦。（陳宗逸／多維新聞）

但是，觀諸歷史和現代的水雷作戰發展，其基本原則就是，「在敵方航道、港口周邊佈雷，以增高敵方船艦的出勤風險，進而癱瘓敵水面、水下部隊戰力」。也就是說，佈雷要在敵境佈雷，要癱瘓的是敵軍的航道和港灣。而台灣海軍的佈雷作戰，反而不具備這種特性。台軍自稱為「防禦性佈雷」，事實上在軍事科學領域中，並未有過此例。台軍佈雷的思考是：一旦面臨解放軍兵臨城下兩棲強襲登陸，台軍將在各重要港口、水道進行「防禦性佈雷」，使得解放軍船艦無法輕易接近台灣海岸！

這個戰略思考看起來頗有道理，但實際上確有頗大的問題。為何各國不論基於防禦或是攻擊，都是將水雷投放在敵方水道航路與港灣？而不將水雷施放在自己的水路與港灣？道理很簡單，一旦自己用水雷把自己的水道港灣封鎖，雖然敵艦可能無法靠近，但是自己的船隻也無法出動，變成一個可笑的僵持畫面。「用水雷將敵軍鎖在外頭，將友軍所在裏頭」，這就是台軍的水雷戰術！所謂的「防禦性佈雷」，事實上的戰略思考就是如此。據說，這還是美國方面極力建議台軍整建的戰略思考。

而細數台軍目前的武力，也斷不可能有能力在解放軍的武力範圍內進行「攻擊性佈雷」，這種現代的佈雷，需要空優、水面優勢以及水下載具。如今，各國都在研發的所謂「智慧水雷」，類似水下無人載具的佈雷方式，經由重型轟炸機、攻擊機，在空優的狀況下，悄悄於敵軍水道、港灣佈雷，藉此封鎖敵軍，這才是目前各國的趨勢。而台灣在此方面，則並無任何能力。

台軍不僅不具備空中佈雷的能力，也不具備使用潛艇水下佈雷的能力，而無人水下載具的智慧水雷等，還待美國的準售。而台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）近數十年來，開發了品項繁多的水雷製品，稱為「萬象」系列水雷，從1975年就開始研發，一連串磁感應水雷、柱形雷、錐形雷，名目相當多樣，當年開發水雷，是為了「反攻大陸」，將解放軍當時的近岸防禦性海軍，封鎖在港灣內，讓台軍反攻部隊能夠順利登陸。

蔡英文視察台海軍新服役的快速佈雷艦，自誇為全球最先進的佈雷系統，台灣能夠輸出技術給盟邦使用，引人發笑。（陳宗逸／多維新聞）

如今，事過境遷、人事已非，如今台軍不再有反攻需求，反而水雷成為雞肋性的存在，但是開發項目不能停，研發功勛不能不給，故台軍發展出了自我封鎖性的「防禦性佈雷」，企圖在戰時用水雷將自己鎖在台灣島內，此種戰略，據說也是美方勸戒台灣變成「刺蝟島戰術」的一環，是堡壘台灣（Fortress Taiwan）的重要依靠。但是，此種把自己的水面艦鎖在裏面，連退路都不給的封鎖戰術，究竟是哪位天才所指點？相當耐人尋味。

由於水雷的載具相當簡單，幾乎等於渡船的科技層次，故台軍剛剛下水服役的新型快速佈雷艦，被蔡英文稱為「全球最先進的佈雷艦系統」，台灣可以將此技術分享給盟邦，此話聽來相當可笑。此種快速佈雷艦，船體猶如台灣高雄來往旗津的渡船，其快速佈雷系統，依舊依靠人力操作，且不具備在危險敵境佈雷的能力，僅能在台灣四周「快速佈雷」，快速地將台灣鎖起來，此種戰術、戰略，台灣能夠「分享給盟邦」，但不知道哪個台灣盟邦需要此種技術？