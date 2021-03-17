台軍F-16V達初始作戰能力　稱可有效抵抗解放軍殲-20

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-03-17 15:04

台空軍目前正在加緊F-16V Blk20構改型機的改裝作業，隨着構改機出廠架數越來越多，台空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊的F-16V Blk20型機隊，已經在本月達到「初始作戰能力」（IOC）的標準，並且準備在本月底進行成軍典禮，蔡英文或可能親臨主持，象徵台空軍戰力提升的重要里程碑。台空軍將領稱，完成IOC的嘉義F-16V戰機，經過嚴格的對空、對海攻擊科目演練和戰術創新，將可有效殲滅解放軍的殲20型匿蹤戰機。

台空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊之F-16V戰機群，本月已經完成初始戰力驗證，稱具備抵抗殲20能力。（陳宗逸／多維新聞）

雖然嘉義基地的F-16V戰機交機已經達到一定程度，形成初始作戰能力，但是F-16V構改機的一路歷程也艱辛不斷，遭遇頗多挫折。台空軍委託漢翔飛機公司以及美國洛馬公司（Lockheed Martin）構改F-16A/B Blk20型戰機至F-16V能力的「鳳展計畫」，從計畫展開之後，一直傳出漢翔公司與美商洛馬之間有「合作障礙」等水土不服之情況，導致進度落後。2019年原訂交機16架，實際僅出廠11架。台國防部公開說法為「臨機性故障改正時間過長」以及「漢翔公司人力不足」等複合因素所導致的結果。2020年規劃交機22架，加上之前落後的5架，進度一度落後。

事實上，F-16V構改機作業之「鳳展計畫」，因為台美間的某些水土不服，計畫時程一度嚴重落後。（陳宗逸／多維新聞）

在2013年「鳳展計畫」開始展開時，原本預定從2016年至2021年完成所有145架戰機的構改工程，但是在2016年開始作業之後，由於台美之間「水土不服」的狀況時有傳出，現任台國防部軍政副部長張哲平在2020年底改變說法，認為全案拖延至2023年完成，延宕時間整整2年有餘。張哲平表示，「洛馬公司人員不具備F-16的專業」，成為漢翔、洛馬間溝通失調的直接證據。

至於F-16V之所以被台軍將領稱「可有效殲滅殲20匿蹤戰機」的性能，是因為該機搭配了美製的SABR主動電子掃描陣列雷達，有「空中神盾」之號，此雷達搭配台軍將獲得的AIM-120D增程型主動中程空對空導彈，有效接戰距離拉大至150公里，更可抵銷殲20對台軍戰機的長程視距外作戰優勢。一般認為，雖殲20配備有效射程200公里的PL-15型空對空導彈，但所有分析都認為，美製AIM-120D的穩定度、抗干擾能力，都遠較PL-15優異。而PL-15導彈主要的目標並非戰機，而是空中預警機、空中電戰機與加油機等重要的戰略目標。

F-16V構改機，除了配備美製SABR主動電子掃描陣列雷達外，也搭配美製AIM-9X偏軸發射響尾蛇導彈，未來也將獲得AIM-120D增程型中程導彈。（陳宗逸／多維新聞）

此外，台軍的F-16V戰機也擁有全球唯一配備AGM-84L空射魚叉導彈的輕型戰機，而美國已經準售台軍包括AGM-84K增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER）、HARM高速反輻射導彈以及JSOW聯合距外攻擊械彈等武器，將大幅提升台軍F-16V戰鬥機群的對地攻擊能力，具備有北約標準的「野鼬作戰」（Wild Weasel）能力，可有效壓制解放軍地面、海面對空導彈陣地與船艦目標，實施精確打擊。

蔡英文想在台灣設立F-16戰機「亞太」維修中心的構思，目前已經暫告中止，台灣維修中心將只維修台軍自己的F-16V戰機。（陳宗逸／多維新聞）

而由蔡英文高層強力主導、要在台灣開設「F-16戰機亞太維修中心」計畫，後續也波濤洶湧。一般認為亞太地區並無台灣為他國進行F-16戰機維修的需求，最大用家南韓空軍KF-16為該國授權生產型戰機，不可能在台灣維修。而包括新加坡的F-16C/D型戰機，已經即將退役，也無維修需求，泰國的中古F-16A/B Blk15型戰機約60餘架，印尼空軍的F-16A/B Blk15以及F-16C/D Blk32等戰機，也因為即將面臨退役、以及複雜的政治問題，無來台維修的需求，故近期在官方文件中，「亞太」二字已被移除。