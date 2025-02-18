陳妍希離婚｜演活《那些年》沈佳宜成初戀女神　婚紗照一吻爆紅

大陸男星陳曉和台灣女星陳妍希在官方微博宣布離婚，兩人發文寫道「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」



據了解，2014年陳曉與陳妍希合作《神鵰俠侶》結緣，兩人在2015年承認交往，並於2016年結婚，目前育有一子。不過對於香港和兩岸網民來說，陳妍希最有名的作品並非《神鵰俠侶》，而是2011年九把刀執導電影《那些年我們一起追的女孩》，該片在香港創下6185萬港元票房的好成績，在台灣和大陸則分別獲得新台幣4.25億元（約港幣1億93萬5417元）、人民幣7650萬（約港幣8204萬5944元）的好成績，她一度成為華人圈的「女神」，清新脫俗的形象讓許多人為之著迷。



（《那些年我們一起追的女孩》劇照）

（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

陳妍希在《那些年我們一起追的女孩》飾演沈佳宜。（微博圖片）

據台媒整理，陳妍希高中以後一直在美國求學，更畢業於名校南加州大學（University of Southern California，USC或SC）。2006年，陳妍希自美國留學返台後，隔年與製作人柴智屏簽約，成為可米瑞智文化傳播事業有限公司旗下藝人，隨後參演三部台灣偶像劇《換換愛》、《這裡發現愛》與《不良笑花》。2009年，陳妍希參與電影《聽說》，飾演聽障游泳選手「林小朋」一角，提名第46屆金馬獎最佳新演員。

陳妍希的小龍女古裝造造型，把頭髮全向後或向上梳，完全突顯包包面的缺點，受到網民劣評。（《神鵰俠侶》劇照）

2011年，陳妍希在《那些年，我們一起追的女孩》中飾演女主角「沈佳宜」終於走紅，有「國民女神」、「初戀女神」之稱，並提名第48屆金馬獎最佳女主角。2013年，陳妍希推出第一張音樂專輯《Me, Myself, and I》。同年出演中國大陸湖南衛視電視劇《神鵰俠侶》，在劇中飾演女主角「小龍女」，並以此作品獲得第17屆華鼎獎古裝劇最佳女演員。

陳妍希﹑陳曉因戲生情。（視覺中國）

2016年，陳妍希以懸疑驚悚片《夏威夷之戀》（原名：《未知人生》），榮獲第32屆洛杉磯亞太電影節「劇情類最佳女主角獎」，這也是她首度挑戰全英語對白。該年，她和陳曉結婚生子，婚宴公開的婚紗一吻和坐著小船出嫁佔據各大報紙版面。

陳妍希與陳曉在頭紗親吻經典一幕。

陳妍希「坐艇下嫁」內地男星陳曉，幸福滿瀉。（網上圖片）

陳妍希陳曉昔日合照（CFP）

陳妍希陳曉昔日合照（CFP）

陳妍希結婚生子後，在演藝圈露面的時間銳減，不過似乎近兩年開始接演不少大陸新作品和綜藝，演藝工作又重新多了起來。

兩人離婚有跡可循？

據此前報道，兩個月前，陳妍希父親離世，而陳曉則仍然在橫店拍戲，未有回去陪伴老婆，就連岳父的告別式都沒有出席，反而在成都出席公開活動，當時已有不少人和微博網民認為兩人婚姻出現裂痕。