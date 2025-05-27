台老婦跌倒　倒臥廁所5天後死亡　兒「見死不救」被依殺人罪收押

台媒報道，高雄大寮一名43歲鄭姓男子，疑似在明知66歲有中風病史的母親跌倒後卻疑似「見死不救」，導致母親倒臥廁所前長達六天，最終死亡，事件引發台灣社會熱議。台灣檢方認為，鄭男明知母親需要協助卻置之不理，涉以「不作為」方式致人於死，當庭逮捕並聲押獲准。



據警方調查，母親於5月18日下午跌倒在住家一樓廁所門口，鄭男當晚返家後雖曾詢問母親狀況，卻因對方回應「不需要你扶」，便未再理會。



高雄大寮事發民宅。（翻攝東森新聞網）

接下來兩日，鄭男發現母親倒在地上，呼喚也無回應，仍未採取任何行動。鄰居則表示，鄭男第四與第五天未在家，直到第六天返家，鄭男發現母親全身發黑腫脹，才報警處理。

大寮派出所所長陳俊浤表示，鄭男涉有「視而未見」之嫌，警方已依涉嫌殺人及遺棄罪嫌，將他移送高雄地檢署。檢方指出，雖然現場無明顯打鬥痕跡，死者亦無外傷，但鄭男未盡必要照顧與急救義務，「心態不純正，構成不作為殺人行為」。

鄰居稱：幾十年來都是他獨自照顧母親

據了解，鄭男自小家境困頓，父親早年離家、哥哥亦因車禍過世，他長年獨自照顧母親，白天在工廠工作，晚上負責母親起居。鄰居也難以相信他涉案，直呼「幾十年來都是他在顧媽媽，顧到都沒結婚」。部分鄰居形容他「孝順」，懷疑是長期壓力與誤判造成悲劇。