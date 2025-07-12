失控畫面曝光！台灣火箭北海道升空後墮落　僅飛11秒解體

台灣新創團隊晉陞太空集團研製火箭在日本北海道升空，原定飛抵海拔100公里區分大氣層與太空的邊界「卡門線」（Kármán line），不料升空11秒後就解體失控墮落，任務宣告失敗。



據了解，該枚火箭為2段式混合燃料火箭，全長約12公尺、重約1.4公噸，為台灣團隊自行研發。《NHK》與《路透》報道，火箭於當地時間11點40分發射，一開始順利升空，不過不久後偏離軌道，旋轉失控，未能達到區分大氣層與太空的「卡門線」高度，任務宣告失敗。

台灣高層人員透過地方產業界人士說明，此次晉陞集團在日本的公司「jtSPACE」首次在日本北海道大樹町完成火箭發射任務，這也是日本第一次有外國投資企業在日本本土的發射任務，雖未達到原預期的100公里高度，但此經驗對下次發射幫助很大。

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晉陞高層人員表示，這次發射屬次軌道發射火箭任務，屬二節式混合式火箭，雖然未達到原預期的100公里高度，但無論火箭引擎點火、推力及脫節、再點火都非常的順利完成，目前推測火箭未能達到預定飛行高度原因，但這次的經驗對下次的發射將有很大幫助。

火箭製造商表示，經過2022年澳洲試射失敗後，團隊重新設計改良，採用固體與液體燃料並行混合式引擎，製造成本與爆炸風險都低。團隊會再研究這次失敗的數據，修正並強化，未來還會再次嘗試挑戰。