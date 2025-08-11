遊台注意｜颱風楊柳南修直逼花蓮台東　12縣市暴風侵襲率破七成

今年第11號颱風「楊柳」持續朝台灣逼近，最新路徑顯示再往南修正，暴風圈侵襲機率已達80%以上，預計8月13日抵達、14日通過台灣，並有機會在花東地區登陸。氣象專家提醒，楊柳在登陸前恐維持最強強度，帶來強風豪雨威脅，不可輕忽。



綜合《中央社》與《ETtoday》等台媒報道，根據台灣氣象署資料，輕度颱風楊柳於8月11日凌晨2時中心位置在台北東南東方約1410公里處，以每小時23公里速度向西進行，中心氣壓975百帕，中心附近最大風速每秒30公尺，7級風暴風半徑120公里，10級風暴風半徑40公里。台灣氣象署指出，最快將於8月12日發布楊柳颱風的海上警報，晚間或夜間發布陸上警報，8月13日穿越甚至登陸台灣，14日下半天遠離。

楊柳颱風路徑潛勢預報圖。（台灣氣象署）

台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（11）日在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，楊柳路徑較先前收斂，因大多避開垂直風切大的環境，強度將維持至登陸前，之後受地形破壞才會迅速減弱。他指出暴風圈侵襲機率續調高至80%以上，登陸前將維持其最強強度，範圍雖小，但強風、豪雨的威脅絕不可小覷，應注意警報資訊、加強防颱。

根據台灣氣象署8月10日晚間發布的「120小時颱風暴風圈侵襲機率」，包括新竹市、新竹縣、苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭及花蓮等8縣市，暴風侵襲率均超過80%；台北市、新北市、桃園市則有逾7成機率，合計全台12縣市暴風侵襲機率破70%，雲林、基隆、嘉義及金門等地也需嚴防強風。

因應楊柳颱風即將襲台，台灣氣象署發布防颱預警。（台灣氣象署）

另據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，颱風雖受風切及乾燥空氣影響，但因海溫偏高，仍有增強為中度颱風的可能，且通過台灣期間風雨強勁，呼籲民眾不可掉以輕心。

台灣氣象署預測，未來兩天北部、東北部及東部將有明顯陣雨或雷雨，中南部則有短暫陣雨或雷雨，部分東部及南部山區恐出現局部豪雨以上等級降雨；14日下半天颱風遠離後，雨勢逐漸趨緩，但西半部與東南部仍有局部短暫陣雨，午後雷陣雨機率依然存在。