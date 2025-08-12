台內政部擬修法：曾為中共從事具政治宣傳者　將不允回復台灣身分

內政部近日預告修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，針對因在中國大陸設籍或領用中國大陸護照而喪失台灣身分者，申請回復台灣身分時，需符合對台灣防務安全、國際形象或社會安定有重大貢獻，或基於人道考量等條件。此外，曾為中共從事具政治性目的宣傳者，將不予或撤銷回復許可。此舉配合總統賴清德提出的17項國安及統戰因應策略，旨在防範中共藉回復制度進行統戰滲透。



根據修正草案，適用對象為原本在台灣設有戶籍，因在大陸設籍或領用大陸護照而喪失台灣身分者，但不包含大陸人士取得台灣身分後再轉換為大陸身分者。申請回復台灣身分需提交經權責機構驗證的證明文件，包括喪失大陸戶籍、未持用或已放棄大陸護照的證明，以及3個月內由大陸或海外地區核發的刑事紀錄證明（18歲以下免附）。同時，申請人需提供具體事證，證明對台灣有重大特殊貢獻或符合人道考量。

草案對「人道考量」進一步說明，考量當事人可能因非自願因素（如由法定代理人辦理）喪失台灣身分，或因與在台親屬的情感聯繫、健康等因素，經個案審查後可予許可。

為強化國安防護，草案新增三種不予核發、撤銷或廢止許可的情形：一、曾為或現為中共從事具政治性目的宣傳；二、違反大陸政策或法令；三、有危害台灣利益之虞。具體行為包括洩漏機密、非法代理大陸商業服務、未遵守出入境規定、破壞公共設施或煽動社會動亂等，皆被視為損害國家尊嚴或利益，將受嚴格限制。

內政部表示，修正草案旨在因應中共混淆國家與身分認同的威脅，確保回復台灣身分者不危害台灣安全。經許可回復身分者，若涉及撤銷或廢止許可情事，將由移民署邀集相關機關共同審查。