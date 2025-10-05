台灣苗栗隨機斬人｜女教師刀口下救人　11歲女童左胸遭刺重傷脫險

台灣苗栗市2日發生隨機傷人事件，甫出獄的48歲邱姓男子持利刃當街隨機斬人致2童1男受傷。當時一名11歲女童左胸遭刺，所幸教會一名女教師奮不顧身出手，避免女童再遭受更嚴重的傷害。該名原本傷勢嚴峻的女童經過連日治療，今日（5日）已由深切治療部轉到一般病房。



當時一名女童被歹徒挾持，黃姓女老師危急時刻拉開學童。（影片截圖）

當時一名女童被歹徒挾持，黃姓女老師危急時刻拉開學童。（影片截圖）

黃姓女老師奮不顧身救人。（《聯合報》）

台灣苗栗市發生隨機傷人事件，行兇的是邱姓男子。（《聯合報》）

台媒《聯合報》等報道，48歲邱姓男子10年前曾持利剪刺傷4人，被依殺人未遂罪判刑，今年3月刑滿出獄。孰料10月2日下午又持利刃當街隨機斬人。

其中一名奮不顧身救人的是當地教會負責功課輔導的黃姓女老師。黃老師接受採訪稱，當時她從學校接到學童後，突然看見便利店外有兩個小女生在哭，其中一人還流血。

她一開始還以為是發生車禍，但後來見到有兩個男人在搏鬥，其中受傷的男子往前方診所方向逃離，她見情況不對，趕緊要學童疏散。

她說，稍後一回頭，驚見自己班上的丁姓女童被歹徒用刀抵住頸部挾持，她直覺反應一定要把女童立刻救回來，趕緊衝上前，沒想到歹徒動作相當快，直接揮刀往孩子身上刺，她趕緊拉住孩子的手和書包帶，一路將孩子拉進道路對面的里長家，請對方趕緊報警。

因女童胸部流血，她一直幫孩子加壓止血，直到救護車來到。她也一直在醫院陪伴女童，待到女童由父母陪同轉院才離開。

黃姓女老師奮不顧身救人。（《聯合報》）

女童母親：對方絕對不會只捅一刀

女童的母親稱，事後看監控影片，發現疑犯刺了女兒一刀後，還繼續追在後方，顯然沒有要罷手，要不是黃老師及時將女兒拉遠，對方絕對不會只捅一刀，孩子可能當場就遭遇不測，所以她非常感謝黃老師救了女兒一命。

報道指，女童因左胸遭刺有氣血胸，傷勢相當嚴重，經過手術後被送深切治療部觀察治療。今日（5日）已轉到一般病房持續觀察治療。

除了黃老師外，事發時還有一名50歲林姓男子見義勇為救援兩名受傷女童，卻遭疑犯刺至重傷。