台女北海道機場被襲胸　涉事安檢員被罰30萬日圓　受害人批判太輕

一名台灣女子今年2月在北海道新千歲機場進行安檢時，指控遭到男性安檢人員伊藤大介（27歲）襲胸「捏奶頭」性騷擾，伊藤大介於2月27日被警方逮捕。經過長達九個月的司法程序，涉案安檢員被法院依《北海道迷惑行為防止條例》判處罰金30萬日圓。



日本新千歲機場Facebook專頁上載機場的照片。上載日期是2023年5月19日。

據日媒《北海道放送》報道，事件發生在今年2月11日上午。該女子在新千歲機場通過安檢時，突然感覺被人從背後環抱，且右側乳頭被捏了一下。她當下驚覺有異，最初以為是伴侶的惡作劇，隨後才聽到男安檢員的聲音，並見對方用左手將她的靴子遞上。

女子當場立刻大聲抗議，但據她控訴，現場的機場人員似乎假裝聽不懂英文，而涉案安檢員也藉口否認抵賴。該女子與伴侶決定延後回台班機，在札幌當地報警。她特別感謝札幌辦事處、千歲警察署的高效率安排，以及日本航空的配合檢調，讓她得以順利完成報案程序。

據了解伊藤大介在警訊期間持續否認性騷指控稱「我真的不記得我是否摸過她的胸部」。警方當時持續調查其動機及其他可能的犯行。

在得知判決結果後，該女子坦言心情十分複雜。她一方面慶幸司法還公道，對方終於被定罪，但另一方面又對判決結果感到困惑，直言這個罰金刑責「看起來很輕」。

當事人在發文中提到，藉著這份「法院認證」的判決，她也回擊了部分網路上的酸民與質疑聲音。她表示，對於那些曾質疑她「太醜不會被性侵」或是「假裝中國人破壞台日友好」的鄉民，判決結果就是最好的反駁。