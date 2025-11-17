賴清德聲援高市早苗　鄭麗文批：火上加油、對維繫和平毫無助益

日本首相高市早苗日前發表涉台言論，引發中國大陸不滿。賴清德17日稱，中國大陸應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。國民黨主席鄭麗文則透過FB發文批評，賴清德的回應無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益；在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥。



鄭麗文。（Facebook＠鄭麗文）

鄭麗文表示，她就任國民黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是「台海要和平，不要戰爭。」

鄭麗文表示，這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。她理解各國對區域安全的關切，她也深信，大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突。正如她一再強調的，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心。

鄭麗文強調，她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

賴清德。（台灣總統府）

鄭麗文稱，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，賴清德的相關回應無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

鄭麗文更指責，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。