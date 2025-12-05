台灣宣布禁小紅書一年　胡錫進批：台灣已經草木皆兵、風聲鶴唳

在台灣擁有不少年輕用戶、有中國IG之稱的社群平台「小紅書」，4日遭行政院以資安檢測不合格、近2年涉詐案1706件、發函已讀不回等理由，發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年，引發兩岸熱議。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上怒批，連小紅書都怕，說明台灣當局已經「風聲鶴唳、草木皆兵」。



胡錫進4日深夜在個人微博發文，指控台灣政府以反詐騙為由，冠冕堂皇對小紅書下手，無視網路詐騙已成世界性難題，而台灣人是網路詐騙最早興起群體之一的事實，認為真正的原因應該是「小紅書」發展太快，僅過去1年，在台用戶就暴增百萬以上，讓台灣當局害怕，台灣民眾會透過小紅書，與中國大陸的用戶有更直接交流、從而看到對岸社會的真實面貌，會因此「被統戰」。

胡錫進列出台灣政府所說的小紅書6點風險，包含「蒐集敏感諮詢（相簿、通訊錄、定位等）」、「過度權限要求」、「擷取生物特徵」、「資料回傳中國伺服器或流向不透明」等。

他稱，這些都跟詐騙沒什麼關係，而是「深度焦慮」之下的欲加之罪。此外，台灣聲稱小紅書沒有在當地設立法律代表人，總部又不配合台灣當局的要求，純粹就是刁難小紅書，因為在兩岸關係當前狀態下，期望小紅書與台灣當局建立充分的法律溝通，本來就是不切實際的。

胡錫進認為，雖然台灣聲稱是封鎖小紅書一年，可一旦開了這個頭，小紅書後續要在台灣恢復運作，恐怕會比登天還難。禁令於4日下午宣布後，小紅書上的一些台灣用戶，都表達了對該平台的戀戀不捨，以及對政府決定的困惑與不滿。反觀一些「台獨」勢力則趁機出來叫好，讚揚賴清德出手及時，鼓動「把抖音也封了」。

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（資料圖片）

胡錫進表示，中國的APP在台灣發展相當快，抖音、小紅書是代表，其他還有微博、微信等，主要還是兩岸生活資訊的大交流，比如小紅書就很像當年度的《精品購物指南》，上面絕大部分都是生活類訊息，與政治距離相當遠。

胡錫進最後評論提到，台灣政府連小紅書都怕，說明當局現在真的已經風聲鶴唳、草木皆兵，很想封死來自對岸的訊息管道，進而在台灣內部宣揚中國大陸很黑暗、大陸人「連茶葉蛋都吃不起」的聳動傳聞，他分析，「台當局充滿恐懼，他們要搞綠色恐怖，阻止台灣民眾與大陸社會交流，這就是結論。」

兩岸網民點睇

據了解，針對台灣陸委會副主委梁文傑表示「封禁小紅書」主要是針對詐騙和假訊息，而不是哪一個國家的App軟體，雖有網民贊同封禁小紅書的決定，但也有不少網民反對，批評「台灣自詡網路自由，現在也走向要『翻牆』的一天」。

而台灣封鎖小紅書也登上微博熱搜第一名，大陸網民評論「天天吹什麼自由，結果…」、「台灣自詡的民主自由呢？」、「不是一家人，不進一家門，幹的都是一家人才會幹的事」、「兩岸真的是一家」、「詐騙發生次數最多，金額大的是臉書吧」，但也有部分大陸網民認為小紅書的確有問題，「小紅書本來就有很多問題」、「好封，國內也該封」。