台海基會董事長吳豊山突請辭：兩岸若兵戎相見，會是火車慘烈對撞

台灣海基會董事長吳豊山12月18日宣布請辭，並工作到今年（2025年）12月31日。其於2024年10月接替前任董事長鄭文燦，任期約1年2個月。吳豊山表示曾透過私下管道，建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略，但對岸說，「九二共識」沒有再釐清的必要。



吳豊山離任前表示亙古以來，戰爭一直是人類最可怕的夢魘。戰爭意謂血流成河、斷垣殘壁、妻離子散、家破人亡、文明倒退；所以戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患，「兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。」



據台灣《上報》引述知情者報道，吳豐山之所以會請辭，關鍵在於吳豐山有心促成兩岸重啓對話，並上呈含「中華民族」、確立兩岸是「兄弟分立」現狀等字眼，盼重啟兩岸對話相關倡議。賴清德對此的態度則有所保留，當場表示其他內容都可讓吳豐山嘗試，唯獨不能接受「中華民族」字眼，有志難伸的吳豐山倍感灰心，只能自行求去。

吳豊山表示，兩岸對話從2016年5月中斷至今，中斷是由於對岸不滿我方不認同有所謂「九二共識」。他說，「九二共識」是2000年才出現的名詞，海基會的史料明白顯示，1992年兩會會談，觸及「一個中國」這一個議題時，並無交集，最後雙方勉強默認「各表一中」。

台灣海基會董事長吳豊山。（翻攝台灣工商時報）

海基會首任董事長、已故辜振甫先生就曾說，「各表一中」最多只算沒有共識的共識；到了2000年對岸解說「九二共識」就是「一中各表」；又後來，對岸認定「九二共識」意指「一個中國就是中華人民共和國，台灣是中國的一部分」；2019年，對岸更連結「九二共識」與「一國兩制」。這個「一國兩制」台灣各主要政黨都已先後公開表示不接受。

吳豊山指出，恢復對話是他的首要職責，因此上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，他表示，「未能說清楚中華民國的位置」。

吳豊山指出，海基會是兩岸治權不及於對方的情況下，台灣政府設立的一個白手套，負責與對口單位海協會處理兩岸交流對話事務。他說，關於交流，海基會自1991年設立以來，已處理超過900萬件因交流所衍生的事務，僅去年一年就處理了30萬4,224件；今年大概也會累積超過21萬件，「外界如果認為海基會工作已停擺，那是嚴重的誤會」。

吳豊山說道，他一度作為中華民國一個非官方兩岸和平、交流、對話機構的代表人，放眼兩岸蒼生身家性命和人類前程，「今天在卸任前刻，依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知『和睦』才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。」