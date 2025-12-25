洪都拉斯總統當選人曾揚言與台灣復交　台官方：秉持開放務實立場

洪都拉斯國家選舉委員會（CNE）12月24日宣布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的保守派國民黨候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）在上月底舉行的總統選舉中獲勝，其得票率約40.3%，以微弱優勢擊敗得票率約39.5%的中右翼自由黨候選人納斯拉拉（Salvador Nasralla）。阿斯富拉將於明年1月27日就職。值得注意的是，阿斯富拉被指立場親台，在競選期間，他更曾受訪指出，若勝選，他將恢復與台灣邦交。對此，台灣官方25日表示，將秉持開放、務實立場看待。



台外交部表示，尊重洪都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲洪國總統當選人以民爲本，以對洪國人民有利為出發點推動新政。對於媒體其他關切事項，台方將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

2025年11月30日，洪都拉斯國民黨總統候選人阿斯富拉在首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）舉行的總統大選新聞發布會上發表講話。（Reuters）

67歲的阿斯富拉曾任洪都拉斯首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）市長，並擁有巴勒斯坦血統，但其所屬政黨卻堅定支持以色列。阿斯富拉週三在社交媒體上發文，感謝CNE的選舉結果。他說：「洪都拉斯：我已做好執政準備。我不會辜負你們的期望。」

選舉結果公布後，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發布聲明祝賀阿斯富拉，表示美國期待與其政府合作促進地區安全與經濟聯繫。