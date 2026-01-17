2026台灣選舉｜角逐金門縣長　陳玉珍稱「我是福建人不是台灣人」

台灣國民黨籍立委陳玉珍再日前被爆料指她數月前與美國智庫人士對談時，發表對於兩岸局勢看法稱「不擔心對岸動武，因為他們討厭台獨、討厭總統賴清德，只會打台北、打賴清德，不會打金門」更稱自己是「福建人不是台灣人」引發熱議。



對此，陳玉珍16日強硬回應，指著自己身份證出生地欄位的「福建省金門縣」表示，金門、馬祖人的自我認知本來就是福建人。陳玉珍並強調「我早就說過一百遍我不是台灣人」，她認為「金門與台灣並非隸屬關係，而是共同屬於中華民國」，她稱兩者並非上下隸屬關係，這種觀點在金馬地區是普遍共識。

國民黨立委陳玉珍。（資料圖片）

陳玉珍將角逐金門縣長 民進黨無人表態

2026年九合一大選年底登場，地方人士指出，陳玉珍大幅領先國民黨內對手。民進黨在金門卻苦無人選。台媒報道指，身兼民進黨主席的賴清德總統在近期中執會上三度詢問「真的沒人選縣長嗎？」但無人表態。

根據TVBS民調指出，金門縣各鄉鎮民眾對國民黨立委、金門縣長擬參選人陳玉珍的滿意度均在七成以上。政黨傾向方面，國民黨認同者有86%滿意陳玉珍擔任立委的表現；民眾黨認同者有70%滿意，23%不滿意；中立民眾有高達87%滿意陳玉珍。