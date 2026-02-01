遊台注意│2月1日起新規實施　｢帶錯一支｣入境台灣可罰款500萬台幣

自2026年2月1日起，台灣放寬入境旅客攜帶加熱煙的部分規定，年滿20歲的旅客每人可攜帶限量200支加熱煙支免稅入境，但必須注意，新規嚴格限定僅能攜帶在台灣免稅店購買的指定加熱煙產品（包括加熱煙機等配件），若攜帶在外地購買的加熱煙支和加熱煙機入境，最高恐面臨新台幣500萬元（約港幣124萬）的巨額罰款。



此外，台灣禁止攜帶電子煙入境的規定依舊，違規者同樣最高可罰款新台幣500萬元。



若攜帶來自外地的加熱煙產品入境台灣，恐面臨巨額罰款。（中天新聞）

台灣在去年起有條件合法化吸食加熱煙，至於電子煙則是全面禁止。

必須在「台灣免稅商店」購買始能合法攜帶入境

綜合台媒《今周刊》、《風傳媒》、《中華日報》等疏理，台灣官方修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，新制於2026年2月1日正式生效。

在攜帶加熱煙入境方面，簡單來說，自2026年2月1日起，旅客入境台灣時確實可以合法攜帶加熱煙，但有兩大前提必須同時符合：

1) 必須是「經台灣衛福部核定」的指定產品；

2) 必須是在「台灣免稅商店」購買的商品。

在符合上述條件下，每位旅客可攜帶的免稅加熱煙支數量上限為200支（通常為一條）。

台灣放寬入境旅客攜帶加熱煙的部分規定，新規嚴格限定僅能攜帶經台灣衛福部核定且在台灣免稅店購買的指定加熱煙產品。（Getty）

在台灣以外購買的加熱煙產品都不能攜帶入境

台灣當局指出，目前在台灣通過審核並可以上市販賣的加熱煙產品（包括煙機和煙支）僅在台灣有售，在台灣以外地區都沒有售賣相同的產品。這意味著在外地購買加熱煙產品，即使品牌名稱相同，事實上都與台灣通過審核的版本不符。

台媒直指，旅客在台灣以外買到的加熱煙產品，全部都不能攜帶入境台灣，這包括在日本或韓國能買到的加熱煙。

違規攜帶加熱煙及電子煙入境台灣會罰款多少？

若違規攜帶從外地買的電子煙、加熱煙相關產品（包括煙機、電子煙煙彈、加熱煙煙支等）入境台灣，可處新台幣5萬（約港幣1.2萬）至500萬元（約港幣124萬）罰款。

攜帶電子煙入境台灣最高可罰款新台幣500萬元。（Getty）

官方警告：即便只有一支也面臨巨額罰款

對於新規，台灣衛福部嚴正警告，若旅客從海外地區購買加熱煙產品入境台灣，即便只有一支，也將面臨最高新台幣500萬元的巨額罰款。