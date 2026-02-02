國共論壇重啟　蕭旭岑赴京稱「暖意已顯露」　不簽政治協議

國民黨副主席蕭旭岑今（2）日上午率團前往北京，參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，象徵國共交流暌違近十年後重新啟動。此行是否觸及「習鄭會」議題備受關注。



台媒《聯合報》2月2日報道，蕭旭岑表示，國民黨一定依照過去做法，依法不簽署任何政治協議與涉及政府公權力事項，「陸委會不用緊張」。他強調，先辦好論壇，再往恢復定期性、常態性的機制辦理，希望透過此溝通平台，嘉惠台灣產業與民間，創造有利兩岸人民的和平繁榮環境。

2月2日，國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京，參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（資料照片，張鈞凱攝）

依過往國共接觸層級，外界預料訪團可能與中共中央政治局常委王滬寧見面。訪團約四十人，2日中午抵達北京首都機場，由國台辦聯絡局長楊毅接機，並走要客中心通道通關。晚間將由國台辦主任宋濤設宴接待。論壇以觀光、產業、環境為三大主題，討論旅遊、航點、醫療安養、機械、人工智能、防災、新能源與環保等議題，會後預計發表共同宣言。

蕭旭岑：十年後重啟論壇具非常意義

蕭旭岑抵達北京後接受台媒聯訪表示，非常感謝台辦大力支持，讓國共兩黨暌違近十年，重要的論壇智庫對接重啟，非常具有意義。他形容，北京雖是冬天但陽光普照，「有冬日暖陽的味道」，像是兩岸關係回暖。蕭旭岑表示，在兩黨努力下會讓兩岸關係積極回暖，雖然現在仍處於相對冰封狀態，但是暖意已經顯露出來了。他並指出，凝聚共識、互相合作，「這就是鄭主席給我的交付」。

對於「習鄭會」進度，國民黨主席鄭麗文先前已定調「先陸後美」。她表示，美國總統特朗普一連串動作，是否會有習特會、甚至有無可能犧牲台灣以換取中國大陸更善意與穩固的關係，仍有待觀察。鄭麗文強調，不希望台灣只能被動任人宰割，面對賴清德政府一籌莫展，國民黨要主動出擊，在兩岸與對美關係上產生不一樣的化學作用。

針對此行層級與晚宴安排，蕭旭岑未證實是否由宋濤出席或是否會見更高層級官員，僅表示「我們是客人，就尊重主人的安排」，並稱已充分感受到陸方誠意與善意，「請大家拭目以待」。

鄭麗文表示，國民黨未來要成為主動的和平締造者。（Facebook@鄭麗文）

此次隨團成員多為專家學者。國民黨智庫副董事長李鴻源表示，幾乎沒有政治人物，大部分也非國民黨員，只是與大陸民間各行業交流，不涉政治議題。黨務人士則指出，若平台搭建順利，未來不排除常態化運作，協助解決產業問題。

學者：讓對岸知道 台未放棄建互信

學界方面，台灣文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民指出，美國多次警告解放軍2027年完成備戰，加上去年兩次圍台軍演「只差沒動手」，台灣迫切需要找到化解台海危機的辦法。他認為，此次論壇至少讓對岸知道台灣沒有放棄兩岸政治互信，對兩岸關係緩和有幫助。不過，「習鄭會」才可能對政治互信再確認，「那規格與意義不一樣」。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣表示，大陸今年將持續反獨、促交流，兩岸交流大門始終敞開，尤其鄭麗文堅持九二共識、認同是「中國人」，可以說「交流的條件很好」，關鍵在於能否頂住來自民進黨的壓力。

綠營方面，民進黨發言人李坤城質疑，國民黨雖稱為智庫交流，但此時仍會被質疑是否為了「習鄭會」，並批評北京官方已將「九二共識」定調為「一國兩制」，呼籲國民黨勿為政治利益向國際社會傳遞錯誤訊息。

民眾黨團則表示，交流總比斷流好，在野黨基於理性、對等交流，不應被抹紅醜化，執政黨一再拒絕交流才是真正的冒險。

在2026年兩岸局勢依舊緊繃之際，國共智庫論壇重啟，成為觀察兩岸互動走向與在野黨角色的重要指標。