中國撤僑納入台胞證台官員稱｢有風險｣　 國台辦痛批民進黨冷血

近日美國和以色列聯手空襲伊朗，伊朗反擊導致杜拜機場關閉，多國隨即展開大規模撤僑行動。3月1日，中國駐以色列使館發佈撤離通知，除中國護照持有人，需要撤離的台胞也可以登記，有台灣官員則稱「不要誤上賊船，以免帶來自身風險」。



今日（3月4日），國台辦舉行新聞發布會，發言人張晗批評，事關台灣同胞安危的緊要關頭，民進黨當局仍一味政治操弄，她批評民進黨政府「冷血與自私暴露無遺」，必遭廣大台胞堅決反對。



台灣國安官員稱台胞找大陸撤離「有風險」，遭國台辦發言人張晗痛批。（央視新聞）

據《自由時報》報道，有台灣官員指出，台灣早已提前完成撤離作業，中國大陸只會搞這種「吃台灣豆腐」的統戰宣傳。該官員更稱示警，伊朗與中國大陸軍事合作緊密，「不要笨到讓西方世界以為台灣與中國是一夥的，提醒台灣人不要『誤上賊船』，以免帶來自身風險。」

對此，今日在國台辦新聞發布會上，張晗回應稱，「台灣同胞是中國公民，是我們的骨肉天親。從利比亞、也門、蘇丹撤僑，到巴以衝突爆發和海外台胞遭遇颱風、地震等危險，我們都與當地台胞保持密切聯繫，及時提供協助。」

他提到，我們將一如既往，採取一切必要措施保護包括台灣同胞在內的中國公民安全，「台胞需要協助，可隨時聯繫中國駐當地使領館，也可撥打12308保護熱線。無論在什麼地方，遇到什麼困難，偉大祖國都是廣大台灣同胞的堅強後盾。」

最後，張晗強調，事關台灣同胞安危的緊要關頭，「民進黨當局仍一味政治操弄，喪失良知，泯滅人性。他們最害怕見到的就是兩岸一家親患難見真情，竭力將政治圖謀置於民眾生命安危之上，其冷血與自私暴露無遺，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。」