館長稱｢斬賴清德狗頭｣是言論自由　今出庭拒認罪　卓冠廷怒轟：孬

台灣健身網紅「館長」陳之漢去年10月5日直播時，直言「把賴清德的狗頭斬下來」，遭新北地檢署依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪起訴。昨日（3月6日），新北地院首度召開審查庭，陳之漢出庭拒不認罪。隨後他接受采訪直言遭到司法迫害，並強調下次開庭要求傳喚賴清德，更問現在沒有言論自由了嗎？



對此，民進黨新北市議員卓冠廷怒轟「做錯事就要好好認罪，男子漢大丈夫就是敢做敢當，怎麼反而變孬。」更批評讓賴清德出庭是在「鬼扯」。



「館長」陳之漢去年直播直言「把賴清德的狗頭斬下來」。（YouTube館長惡名昭彰）

回顧案件起源，去年10月5日，陳之漢在YouTube直播，期間他評論大陸對台演練新聞，說出「把賴清德的狗頭斬下來」等言語，隨後被依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌起訴。

《聯合新聞網》報道，昨日新北地院對於此案首度開庭，法官確認訴訟範圍讀出法條，並向陳之漢提出2個問題，是否承認惡意傳達、是否請求法院調查有利證據。陳之漢回答「不承認」、「沒有」，法官宣佈將直接進入審理庭，全程不到5分鐘即結束。

陳之漢稱，未來一定會要求傳喚賴清德出庭。（YouTube鏡新聞）

庭訊結束後，陳之漢接受媒體採訪。他批評，民進黨在這種法律操作上已相當爐火純青，未來一定會要求傳喚賴清德出庭，更問現在沒有言論自由了嗎？

他還說，台灣社會目前仍有許多問題尚未解決，貪官污吏層出不窮，還有不少令人費解的案件可以輕易交保，奇怪的罪不去追究，這宗案子明明是響應粉絲提問卻被起訴，「現在司法可以這樣玩嗎？」

針對「館長」談斬首賴清德是言論自由，卓冠廷怒轟「做錯事就好好認罪。」（卓冠廷facebook）

卓冠廷怒嗆「做錯事就好好認罪」

據《自由時報》報道，針對「館長」宣稱談斬首賴清德是言論自由，民進黨新北市議員卓冠廷怒轟「做錯事就要好好認罪，當一個男子漢大丈夫，館長不是肌肉棒子、男子漢嗎？男子漢大丈夫就是敢做敢當，怎麼反而變孬，不敢面對自己的作為？」

卓冠廷直言，法官的態度很清楚，原本「館長」只需展現悔意，一句「我知道錯了」就有機會輕判。他還批評，「館長」提出讓賴清德出庭根本是「鬼扯」。