台灣花蓮5.7級地震　｢米崙斷層｣未來20年6.6級以上地震機率近6成

4月5日凌晨，台灣花蓮發生規模5.7級地震，是當地截至目前今年最大地震。此外台灣中央氣象署亦提醒，未來三天可能還會發生規模5至5.5級餘震。



台媒《聯合報》報道，台灣前中央氣象署地震測報中心主任郭鎧紋表示，這宗地震與「米崙斷層」有直接相關，根據模式顯示，米崙斷層未來20年出現規模6.6級以上地震的機率高達57%，未來50年機率甚至飆升至88%。



「米崙斷層」。（郭鎧紋）

郭鎧紋解釋，花蓮近海這次5.7級地震，相當於0.18顆原子彈釋放出的能量，而此次地震與「米崙斷層」有直接相關。

他解釋，米崙斷層呈現南北走向，北起花蓮縣新城鄉七星潭海岸，向西南沿著美崙台地西側崖坡，延伸至美崙山西側後，轉往南南東延伸至花蓮市區，南迄花蓮市南濱海岸，陸地上全長約7.2公里。

郭鎧紋提醒，米崙斷層在2018年非常活躍，2026年是否會「動起來」必須注意。

另外，全台灣各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」過去總計整理出44個台灣未來有可能會發生地震的孕震構造資料，顯示米崙斷層未來20年有57%機率發生規模6.6級以上地震，未來50年機率則飆升至88%。