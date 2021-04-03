台鐵太魯閣號出軌｜全台將下半旗三天　菅義偉等政要Twitter慰問

台灣新聞
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台鐵太魯閣號在4月2日發生出軌意外，造成至少50人喪生。台灣行政院指示，3日起全台下半旗三天，以表示哀悼追念。這宗重大死傷意外引起國際關注，日本首相菅義偉、英國外相藍韜文（Dominic Raab）以及捷克外長派提賽克（Tomáš Petříček）皆在twitter致哀。

台鐵太魯閣號出軌事故釀成重大死傷，截至晚間已有50人死亡，中央社報道指，台灣內政部昨晚間表示行政院指示，3日起開始下半旗3天，以示悼念追思。

多國政要透過Twitter表達慰問。其中日相菅義偉用日、中雙語發twit，對台灣列車出軌事故表示深感痛心，在祈求死者安息同時，也對事故中受傷的民眾表達由衷慰問。

藍韜文在Twitter表示，對受台灣鐵路事故影響的民眾致上誠摯哀悼，關注死傷者與他們的家屬。

捷克外交部長派提賽克對台灣鐵路意外悲劇深感悲傷，並對罹難者家屬與摯愛致上誠摯哀悼。

美國國務院亦向太魯閣號的死傷者表達慰問，並與台方調查是否有美國公民受到意外影響。

圖輯｜台鐵太魯閣號列車出軌救援現場：

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