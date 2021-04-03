台鐵出軌｜涼薄老闆批事故累生意損失　網民起底揭竟是非法民宿

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-03 17:35

因工程滑落至鐵軌上，意外造成太魯閣50死悲劇。全台一片悲戚之下，卻有民宿業者發文嗆聲：「因為台鐵白目導致東部火車出軌」，引爆2萬人朝聖洗版，甚至有網友肉搜，該青年旅館竟被台東縣列入「未合法業者名單」中。

還原事情經過，昨（2）日該業者在粉絲專頁指出：「因為台鐵白目導致東部火車出軌」，凡事為此事件取消訂房的朋友，一律免費取消，接著帶著怨氣直呼，原本以為脫離寒冬，結果沒有最寒、只有更寒：「這個政府打算逼死東部旅宿相關業者。」

儘管事後業者澄清，因疫情衝擊，平日生意已夠慘澹，直到跨年好不容易有遊客前來，如今也盼著清明連假吸引人潮，不料太魯閣卻發生出軌意外：「你說台鐵出事跟政府有甚麼關係？台鐵的主管機關是誰？是交通部，交通部屬於甚麼單位，是政府單位。」

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目前粉專遭到萬名網友出征，今日最新一篇貼文中，業者依舊態度強硬表示：「把這家『青旅』納入黑名單的，感謝你們替我快速篩選客人，我們是間小廟容不下你們這些滿天神佛，說要檢舉的請盡快檢舉，我正好有些問題可以ㄧ次跟相關單位溝通。」

業者也不忘強調：「再次感謝大家，每個月都花7000多在Facebook上打廣告，不如一篇文的效益來得大還免費上了新聞，省下廣告費，記住了一定要實現承諾來台東玩，也千萬別住這裡，繼續當農夫。」

底下網友拳頭硬了，發現該民宿早在2020年11月30日時，就被台東觀光旅遊網列入未合法的民宿清單中：「檢舉非法民宿人人有責，而且有豐厚獎金」、「對你不只是一間小廟，還是不合法民宿，不知道已經不合法的民宿怎麼跟相關單位溝通欸」、「所以你的民宿合法了嗎？」、「已經設黑名單，不會住到非法民宿了，謝謝」。

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